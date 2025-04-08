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抵禦川普關稅大刀 華碩三大策略因應

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）因應美國總統川普對等關稅，8日發出三點聲明，華碩指出，密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素，其次，美國市場占華碩營收比重約為low-teens，且為因應稅制法規的不確定性，已提前進行合理範圍的策略性備貨。

華碩表示，華碩密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素（如庫存管理、供應鏈配置與定價策略），以維持營運韌性與相對競爭優勢。

華碩指出，美國市場占華碩營收比重約為low-teens至mid-teens，為因應稅制法規的不確定性，已提前進行合理範圍的策略性備貨。

華碩表示，華碩為全球電競筆電與顯示卡領導品牌，專注於高階產品與卓越使用者體驗。從全球市場角度觀察，繪圖晶片新平台需求穩健，將優先出貨至需求尚未滿足的市場。

美國 華碩 電競筆電

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