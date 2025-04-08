工研院長劉文雄：關稅震盪期愈短、痛苦期就愈短

美國總統川普對等關稅政策，引發全球股災，產業也面臨劇烈的市場震盪。工研院院長劉文雄今日指出，回顧過去歷史，30年代、80年代，甚至雷根總統的時候，都曾經有關稅的挑戰，而從歷史經驗來看，就看怎麼去處理後續，震盪期愈短、痛苦期就愈短，相信每個人都想把震盪期縮短，找到一個大家可以共同努力的方向。

工研院今日舉辦 ITRI NET ZERO DAY「打造能源效率新勢力」論壇暨特展，劉文雄接受媒體訪問時指出，他相當認同賴總統日前跟產業界大佬開會說的「謀定而後動」，很多事情要好好分析一下，把危機變成轉機，工研院百分之百會配合政府政策，協助台灣產業面對挑戰、度過難關。

劉文雄說，工研院是科技研發單位，希望藉由新技術協助台灣廠商進行數位轉型，提高製程效率，找到利基市場，而非在紅海市場裡打轉、拚價錢，應該要找到自己的利基市場、藍海市場。工研院目前在日本、歐洲、東南亞都有駐外辦公室，也都跟國外市場有所連結，也可以協助台灣廠商，把市場擴展到全世界。

劉文雄認為，川普的關稅策略只是一個手段，它最大的目的是要重整貿易制度、秩序，找到一個平衡點。這個時間點全國應該團結、大家一起努力，把震盪期縮短、找到新機會，讓危機變成產業轉型轉機，這是很大的挑戰，也是很大的機會。