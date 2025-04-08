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關稅大刀砍...基隆廠商接獲美客戶通知延後出貨 多廠商暫停出貨美國

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，業者已面臨「暫停出貨」的情況。記者游明煌／攝影
六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，業者已面臨「暫停出貨」的情況。記者游明煌／攝影

因應川普關稅海嘯，基隆市長謝國樑今天與大武崙、六堵工業區等廠商座談，六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，業者已面臨「暫停出貨」立即的問題。

六堵科技園區廠商協進會理事長、南京資訊股份有限公司董事長吳宗寶說，大武崙和六堵工業區很多廠商產品都有出口到美國，將受到非常大衝擊，大家集思廣益因應。以他們公司為例，在美國設立已35年，生產占比約18%，他已與美國分公司研擬對策。

吳宗寶說，有些會員廠商的供應鏈員工已經在特休，有的業者已準備打算放無薪假，地方政方要優先來協助，這是馬上要出現的困難。因為關稅不只是出口美國會受影響，出口到全世界都會受影響，今天在座談會中，業者建議中央、地方政府紓困補助、增加企業融資。

吳宗寶表示，4月9日起，美國要加增台灣32%稅基，過去的訂單並未談到這個部分，很難有產業毛利率會超過32%，因此出貨前一定要說清楚是供應商還是客戶吸收，否則到提貨時將是大問號，因此業者都希望談清楚再出貨，目前都不敢出貨了。

「近日部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，短期馬上面臨加增關稅的問題。」吳宗寶說，部分業者已面臨「暫停出貨」的情況。

針對有的業者之前已出船出貨到美國，目前正在運送途中的要怎麼辦？吳宗寶表示，他每天都和美國的分公司視訊討論，據了解，目前美國的作法是，先前已經離岸或上飛機的就比照舊稅率，有51天的寬限期，全世界到美國最長的時間不會超過51天。

美國 關稅

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