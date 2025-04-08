聽新聞
0:00 / 0:00
關稅大刀砍...基隆廠商接獲美客戶通知延後出貨 多廠商暫停出貨美國
因應川普關稅海嘯，基隆市長謝國樑今天與大武崙、六堵工業區等廠商座談，六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，業者已面臨「暫停出貨」立即的問題。
六堵科技園區廠商協進會理事長、南京資訊股份有限公司董事長吳宗寶說，大武崙和六堵工業區很多廠商產品都有出口到美國，將受到非常大衝擊，大家集思廣益因應。以他們公司為例，在美國設立已35年，生產占比約18%，他已與美國分公司研擬對策。
吳宗寶說，有些會員廠商的供應鏈員工已經在特休，有的業者已準備打算放無薪假，地方政方要優先來協助，這是馬上要出現的困難。因為關稅不只是出口美國會受影響，出口到全世界都會受影響，今天在座談會中，業者建議中央、地方政府紓困補助、增加企業融資。
吳宗寶表示，4月9日起，美國要加增台灣32%稅基，過去的訂單並未談到這個部分，很難有產業毛利率會超過32%，因此出貨前一定要說清楚是供應商還是客戶吸收，否則到提貨時將是大問號，因此業者都希望談清楚再出貨，目前都不敢出貨了。
「近日部分廠商已接到美國客戶直接通知延後出貨，短期馬上面臨加增關稅的問題。」吳宗寶說，部分業者已面臨「暫停出貨」的情況。
針對有的業者之前已出船出貨到美國，目前正在運送途中的要怎麼辦？吳宗寶表示，他每天都和美國的分公司視訊討論，據了解，目前美國的作法是，先前已經離岸或上飛機的就比照舊稅率，有51天的寬限期，全世界到美國最長的時間不會超過51天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言