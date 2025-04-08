美國關稅挑戰 工研院：助廠商提升效率找利基市場

美國總統川普宣布對等關稅措施，工研院院長劉文雄今天表示，工研院將協助廠商提升生產效率，並拓展全球市場，找到利基市場，將危機變成產業轉型的轉機。

劉文雄說，關稅只是一種手段，川普最大目的是重整世界貿易秩序。回顧歷史，關稅影響的震盪期越短，痛苦期就越短，希望美國能夠儘快與各國達成共識。

劉文雄表示，歐洲等國家地區並未跟進對台灣祭出關稅措施，台灣廠商是否擴展歐洲等市場，是產業界可以思考的方向。台灣廠商最重要的是要有無人可取代的技術，而不是在「紅海市場」進行價格競爭。

劉文雄說，他認同總統賴清德日前與產業界開會決定謀定而後動，讓危機變成轉機。工研院是研究法人機構，會全力配合政府政策，努力協助台灣產業面對美國對等關稅的挑戰，度過難關。

他表示，工研院會儘快協助台灣廠商進行數位轉型，引進新的技術，提高生產效率。此外，工研院在日本、歐洲及東南亞都有駐外辦公室，可以協助廠商連結國際，拓展全世界市場，找到利基市場。

工研院今天舉辦第4屆ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展，劉文雄說，今年論壇以打造能源效率新勢力為主題，聚焦數位科技如何提升能源使用效率，並展出許多關鍵技術。

劉文雄指出，追求永續環境、與大自然和諧共存，是各界共同努力的目標，提升能源效率，則是不可或缺的核心價值，相信透過產官學研合作，台灣應可在全球減碳趨勢中占有一席之地。

工研院ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展活動現場展出逾30項技術與服務，涵蓋氫氨、人工智慧（AI）及循環再生等應用。如沙崙氫應用示範驗證平台整合氫氨產輸儲用的關鍵技術，目前已有20多家廠商導入使用。

地熱智慧產測系統可以精準掌握地熱井產能資訊，幫助開發商優化地熱發電效能，降低投入成本，目前已用於台東縣的金崙與延平地熱案場。

冷能需量反應管理系統是透過AI演算法優化商場冷櫃的冷卻強度，已幫助家樂福、統一超商與全家便利商店節省1成電費。AI低碳無機聚合混凝土結合先進AI運算與材料技術，較傳統水泥大幅降低90%碳排放。

循環包材與資源管理平台運用物聯網追蹤管理與AI決策調度，並與多家大型電商及連鎖超商合作，成功降低超過15%的包材流通碳排放量。H型鋼構雷射銲接技術採用創新低碳智慧雷射銲接技術，能達到近80%的節能效果，目前已技轉予台灣光罩。

工研院ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展活動由劉文雄主持，經濟部次長何晉滄、國發會副主委高仙桂和環境部政務次長施文真出席參加。