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CRIF：中型集團面臨關稅戰影響大 今明年恐陷艱困

中央社／ 台北8日電

根據CRIF中華徵信所報告，台灣中型集團早在2018年開始進行「西退轉南進」，陸續在東協國家布局，但近期受到美國關稅戰打擊，所受影響比大型集團更大，預期今、明年將是中型集團艱困的2年，喊話政府給予必要救濟措施，產業公會也應開會找出應對方案。

根據CRIF最新發布的2025年版「250中型集團企業研究」調查結果，一向具有成長型集團特質的中型集團，在美中貿易戰後顯得欲振乏力。

CRIF分析，雖然2023年中型集團全球分子企業增加至4132家，資產總額也從2022年的衰退轉為成長，但觀察2018年至2023年間營收成長率，2019年、2020年及2023年出現3度衰退，可看出美中貿易戰以來，中型集團的成長陷入瓶頸。

自2018年美中貿易戰開打，中型集團就開始作「西退轉南進」轉型的準備，CRIF指出，集團一方面在中國投資家數下滑，令一方面在東協十國投資持續上揚。但目前在東協十國成立的企業中許多仍在初期營運期，正要進入營運軌道時，卻面臨美國的對等關稅戰，東協國家也首當其衝。

CRIF表示，中型集團對關稅率高達40%以上的國家，設立的分子企業家數分別為越南101家、柬埔寨28家、緬甸5家、寮國2家，合計占全體東協分子企業341家的39.88%，若加計對等關稅達32%以上的泰國66家、印尼26家，合計家數達228家，占全體家數的66.86%，其中，除了印尼的對等關稅率與台灣同為32%，其他5國的對等關稅率都高於台灣，成為重災區。

CRIF指出，中型集團在對等關稅較低的新加坡、馬來西亞與菲律賓等國，布局家數較少。雖然越南和柬埔寨都已向美國表達，願意提供美國進口產品零關稅，以及「雙邊零關稅」磋商，來換取美國對等關稅的改變，不過，單邊意願能否有效解決對等關稅危機，仍待美國的處理態度。

CRIF指出，中型集團資源遠不如大型集團，在對等關稅衝擊下，所受到的營運影響比大型集團更大。在代工基地移轉也已經投入資金運作，且由於資源有限，較不利採取主動因應，處於進退兩難的情況，對於供應鏈運作只能視國際客戶的動向被動因應。

CRIF呼籲，中型集團更需要政府提供更多當地的資訊作為營運決策依據，並給予必要的救濟措施。各產業公會及產業智庫則應召開產業因應會議，找出各產業供應鏈的應對方案。

根據CRIF中型集團標準，只要集團資產總額未達CRIF定義的大型集團企業標準（資產總額及營收總額都達新台幣50億元以上），但其資產總額及營收總額均達20億至50億元之間的集團，將定義為中型集團。此外，合併資產總額須排名在250名內的中型集團，才會列為CRIF版的中型集團排名。

東協 美國 關稅

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