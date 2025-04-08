美中貿易戰變「全球稅戰」！KPMG 籲台商快做三件事保命
美國政府於美東時間4月2日無預警宣布，從4月5日起對所有國家加徵10%的基礎關稅，並針對與美國存在高額貿易逆差的國家，自4月9日起再課徵「對等關稅」，台灣適用的稅率高達32%，雖然第一階段鋼鐵、藥物、能源與半導體暫時被排除在外，但整體衝擊仍不容小覷。
根據財政部統計，美國已取代中國成為台灣最大出口市場，而這波關稅政策將直接打擊台灣重要的出口產品，包括伺服器、電腦、資通訊產品、工具機與汽車零組件等，勢必壓縮企業獲利空間。
KPMG安侯建業稅務投資部關稅服務執業會計師洪銘鴻警告，台商現在要做的第一件事，就是立刻盤點產品與釐清產地履歷，美國關稅制度中仍允許扣除商品中屬於美國境內製造的價值，也就是說，如果企業能證明部分原材料來自美國，就能減少被課徵的關稅金額。
洪銘鴻提醒，接下來，還要進行第二步驟，不只要確認產品是否在課稅清單中，更要即早整理原材料與零組件的來源資訊，妥善保存證明文件，以利日後通關時的舉證，這項作業可能攸關企業未來出口到美國的競爭力，做慢就來不及。
更棘手的是，這次不只是台灣遭殃，許多台商近年轉向東南亞設廠，也面臨同樣困境。美國對越南課徵46%、對泰國課徵36%，比對台灣還高，即便把產線搬出去，也未必能逃過這波全球稅戰。
洪銘鴻表示，面對高額關稅，部分企業正考慮赴美設廠作為根本解方，但這並非所有企業都有能力負擔，第三步驟則是建議企業短期內可透過集團接單轉移與彈性生產配置等策略，降低衝擊；長期則應加快產業升級腳步，避免過度依賴單一市場，實現市場多元布局，才能強化企業韌性、安然渡過關稅難關。
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