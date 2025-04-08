美中貿易戰變「全球稅戰」！KPMG 籲台商快做三件事保命

美國政府於美東時間4月2日無預警宣布，從4月5日起對所有國家加徵10%的基礎關稅，並針對與美國存在高額貿易逆差的國家，自4月9日起再課徵「對等關稅」，台灣適用的稅率高達32%，雖然第一階段鋼鐵、藥物、能源與半導體暫時被排除在外，但整體衝擊仍不容小覷。

根據財政部統計，美國已取代中國成為台灣最大出口市場，而這波關稅政策將直接打擊台灣重要的出口產品，包括伺服器、電腦、資通訊產品、工具機與汽車零組件等，勢必壓縮企業獲利空間。

KPMG安侯建業稅務投資部關稅服務執業會計師洪銘鴻警告，台商現在要做的第一件事，就是立刻盤點產品與釐清產地履歷，美國關稅制度中仍允許扣除商品中屬於美國境內製造的價值，也就是說，如果企業能證明部分原材料來自美國，就能減少被課徵的關稅金額。

洪銘鴻提醒，接下來，還要進行第二步驟，不只要確認產品是否在課稅清單中，更要即早整理原材料與零組件的來源資訊，妥善保存證明文件，以利日後通關時的舉證，這項作業可能攸關企業未來出口到美國的競爭力，做慢就來不及。

更棘手的是，這次不只是台灣遭殃，許多台商近年轉向東南亞設廠，也面臨同樣困境。美國對越南課徵46%、對泰國課徵36%，比對台灣還高，即便把產線搬出去，也未必能逃過這波全球稅戰。