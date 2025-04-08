法國巴黎銀行財富管理： 川普關稅來襲 歐元區仍有機會「J 型復甦」

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第187期指出，美國面臨「停滯性通膨」（Stagflation）的風險升高，歐元區的經濟成長有機會出現「J型復甦」。

美國總統川普4月2日宣布對多國課徵對等關稅，幅度遠超越市場預期，為美國歷史上最大幅度的加徵關稅之一，預計將使美國的有效關稅稅率從川普上任前的約2.5%，提高至22%。先前假設關稅僅作為美國貿易談判籌碼，現在已被推翻。川普政府似乎有意將高關稅常態化，作為政府收入來源以及推動供應鏈回流的手段。

對等關稅對於美國經濟的影響不容小覷，從進口品價格上升、消費力下降，到出口可能面臨報復性關稅，以及長期政策不確定性打擊企業與消費者信心，皆可能壓抑美國經濟成長。美國面臨「停滯性通膨」（Stagflation）的風險升高，即經濟成長放緩與通膨壓力並存。

隨著第1季財報、企業與消費者信心調查結果陸續出爐，這將成為市場觀察關稅對就業與投資影響的焦點。此外，若其他國家對美國關稅政策做出反制，全球貿易緊張局勢恐進一步升溫，關稅相關的不確定性將持續延燒。

因應對等關稅帶來全球範圍的不確定性，短期內的資產配置策略應轉趨審慎。這些政策將在未來幾個月內，對全球經濟成長帶來壓力，並可能推升美國的通膨水準，原預估美國通膨將在2025年下半年觸頂的可能性，也隨之降低。

在歐洲方面，歐元區的經濟成長有機會出現「J型復甦」，即短期內疲軟、中長期逐漸反彈回升。儘管歐洲各國近期推出大型基礎建設與國防支出計畫，歐元區的中期通膨目標仍可能因財政刺激計畫而溫和上升，但短期內難以排除高關稅與政策不確定性對於經濟的負面影響。

法國巴黎銀行財富管理表示，修正長期對股票市場持正面的看法，並將美國股市評價從「中性」下調至「減碼」。

對等關稅政策可能導致消費力下降和企業成本上升，進而對企業利潤產生雙重壓力，這些風險尚未充分反映在分析師預測中。再加上美股有過度集中於大型股、估值過高及企業面臨監管壓力和歐洲可能祭出報復措施的風險，維持以標普指數（equal-weighted S&P）為優先的看法。

在美國市場以外，持續看好英國、日本及新興市場，但投資人應評估個別市場對於國際貿易依賴度，以及美國關稅敏感度後再做出投資決定。隨著貿易不確定性與高關稅政策持續，經濟表現可能進一步惡化。「我們將密切關注經濟衰退風險，特別是初領失業救濟金人數及美國非投資等級債券利差狀況，若這些指標出現重大變化，就需要將對整體的股票部位重新評估」。

維持對於聯準會將實施兩次降息，基準利率降至4%的預測。通膨壓力可能短期內上升，但應為暫時性現象。此外，由於經濟放緩的風險高於預期，即使通膨仍高於2%目標，美國聯準會可能仍會採取降息以刺激經濟成長。至於歐洲，預期歐洲央行將降息兩次，讓存款利率下降至2%。

短期內，市場不確定性推升避險需求，將促使美國公債殖利率下滑，因此看好美國公債，並將美國10年期公債的3個月目標殖利率調整至4%，12個月目標殖利率預測則維持在4.25%。同時，依然看好歐元區核心政府債及高評等企業債。

預期美元在近期可望反彈，主要基於兩項原因：第一，美國加徵關稅引發通膨壓力升高，可能使市場對聯準會進一步降息的預期變得更加保守；相對而言，若歐元區出現J型經濟復甦，則可能加強市場對歐洲央行降息的預期。第二，歷史數據顯示，長期不確定性和避險情緒通常會支撐美元表現；預計歐元兌美元匯率將回落至1.05，並在未來12個月內在此區間波動。