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關稅亂流下有轉機？住商董座：台灣今年一定降息

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
川普對等關稅撼動全球經濟，釀成全球股災，是否衝擊房市。住商機構董事長陳錫琮受訪時指出，今年預期美國率先降息，台灣也將跟進，降息將對房市注入新的支撐動能。記者林莉／攝影
川普對等關稅撼動全球經濟，釀成全球股災，是否衝擊房市。住商機構董事長陳錫琮受訪時指出，今年預期美國率先降息，台灣也將跟進，降息將對房市注入新的支撐動能。記者林莉／攝影

川普對等關稅撼動全球經濟，釀成全球股災，是否衝擊房市。住商機構董事長陳錫琮受訪時指出，今年預期美國率先降息，台灣也將跟進，一但降息將對房市注入新的支撐動能。

陳錫琮表示，房地產真正會拋售，是因為利率攀升，一但開始降息，房地產就會有支撐點。他分析，今年一定會降息，而且不只一次，美國會帶頭降，台灣也一定會跟進，當經濟開始蕭條，政府便會祭出降息政策，而利率調降將降低房貸成本。

陳錫琮指出，未來將邁入通膨時代，若國際間關稅問題遲遲無法談攏，物價勢必進一步上漲，通膨壓力也將持續升溫。他表示，過去在股市熱絡時，許多人可直接從市場中獲利，未必非得投入房地產。但房地產仍較保值，尤其在通膨加劇的環境下，更顯其資產配置的價值。

談及國內房市現況，陳錫琮表示，去年第4季以來，房價確實已有5%至10%的修正，交易量一度縮減，但多屬個案型修正。他強調，目前房價並未出現全面性崩跌，預估今年全年房價最多再修正5%至10%，總體修正幅度約落在10%至15%，不至於過度悲觀。

至於近期市場的不確定因素，包括川普重返政壇帶來的貿易政策變數、股災造成的資產蒸發等，陳錫琮說，仍屬短期心理層面的影響，危機往往出現在現況尚未落底前，一旦市況明朗，自然會找到調整方向與生存之道。

陳錫琮說，儘管目前市場仍有震盪，但只要利率趨勢反轉、關稅談判等明朗化，房地產仍具基本面支撐，不需過度悲觀。

房地產 通膨 降息

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