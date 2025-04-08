美祭車用零配件關稅 業界：符在地製造成分可暫豁免

美國總統川普將對銷往美國車用零配件課徵25%關稅，業界分析，這是針對不在美國製造生產的進口汽車及關鍵零配件，若其中具備美國當地生產製造、滿足美國成分認證要求、符合美墨加貿易協定（USMCA）原產地規則的零配件價值部分，可暫時豁免關稅。

美國總統川普日前宣布重大關稅政策，其中對銷往美國車輛徵收25%關稅，已在美東時間4月3日生效，對車輛零組件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。

觀察美國政府對進口汽車及車用零配件課徵關稅細節，汽車內飾件廠廣華-KY分析，這是針對非美國在地生產的進口汽車及關鍵零配件，實施25%關稅，但根據北美貿易協定「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），符合原產地規則的零配件，暫時免徵關稅，但需滿足「美國成分認證」要求。

廣華-KY舉例，若車用零配件75%的價值在北美生產，僅對不在北美製造的25%價值徵收關稅。

廣華-KY分析，廠商若在北美當地採購原物料，並在地完成所有製造，符合USMCA中原產地規則的車用零配件，可獲暫時免徵關稅的條件，墨西哥設廠成為新一輪全球關稅衝擊下部分客戶的新選擇。

汽車動力與安全零組件廠智伸科指出，目前總體營收不到2成比重銷往美國市場，以醫療關鍵零組件、半導體材料產品出貨為大宗，主要從台灣出口為主，至於中國大陸生產製造後銷往美國市場營收比重低。

在車用關鍵零配件，智伸科指出，從川普第一任當選總統以來，已與主要客戶調整降低銷往美國市場比重，目前多以歐洲市場為主。

觀察美國最新關稅政策影響，智伸科不諱言指出，許多產業鏈、品牌車廠恐將受到波及，紛紛開始尋求包括關稅轉嫁、生產基地調整、產能效率優化、成本費用撙節等應對策略。智伸科表示，會加速在暫時豁免關稅地區的墨西哥設廠進度。

車用多媒體系統商怡利電子指出，目前主要營收來自中國大陸及東南亞市場，因此未受此次美國對等關稅影響，但公司持續拓展全球車廠市場，積極面對挑戰。

廣華-KY表示，產品主要由中國大陸及墨西哥的生產基地製造後，再出貨至下游客戶，最終銷往美國市場，其中墨西哥生產產品並非直接銷往美國且適用美墨加貿易協定等因素，暫時不受關稅影響，至於中國大陸出口至美國的產品占比已逐年降低，將轉移產能配置至墨西哥廠等關稅較低地區。