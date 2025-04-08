安聯投信：市場有望逐漸穩定 並從超賣中反彈

展望後市，安聯投信表示，長遠來看，預期川普希望美國保持在AI創新領域領導地位的目標並未改變，同時期待更多製造業回歸美國境內，投資人需要時間適應新政策對於經濟活動和企業獲利的影響。短線可能持續波動，但從評價面來看，許多不確定性的負面干擾已有反映在價格之中，隨著相關政策影響在未來幾周更加明朗，市場有望逐漸穩定並從超賣中反彈。

美國川普政府關稅對等政策超乎市場預期，全球市場走勢連日來陷入擔憂對川普啟動全球貿易戰的恐慌情緒，與通膨升溫中的經濟隱憂；反映市場情緒的恐慌指數VIX更是飆升至45上方，來到2020年疫情初期恐慌高峰水準。

安聯投信表示，川普的稅務、法規、關稅與政府改革政策在競選期間表達得相當清楚，但在政策落實的順序、速度與影響程度方面則較為模糊。第1季主要施政項目成為關稅與政府改革，導致市場高度不確定性。4月2日針對對等關稅的宣布遠超市場預期，引發明顯的拋售潮。因此，多數市場分析師下修企業獲利與經濟成長預估，同時上調通膨預期。此外，停滯性通膨與經濟衰退的風險升高，市場對降息的預期也隨之上升。

安聯投信表示，現階段來看，幾乎所有產業都將受到影響，但程度不一。其中，海外供應鏈曝險較高的產業，例如非必需消費品與科技，受到的衝擊最大。金融與工業也將受到波及。整體而言，海外生產、海外銷售比重高、利潤率低、缺乏定價能力的企業，受到的衝擊會比較嚴重。

就布局方向上，安聯投信表示，以美國資產為例，偏好以國內生產、國內銷售比重高、利潤率佳、具備定價能力與市占率等具有優勢的企業。同時強化對防禦型產業如醫療保健與民生消費的配置；同時減碼非必需消費品與金融業。在工業與科技產業部分，相對偏好具防禦特性的非投資等級債券與可轉債，近期也聚焦於低Delta的可轉債與高品質的非投資等級債券。

安聯環球投資信用研究團隊近期更新對未來12個月的內部違約預測，儘管地緣政治消息不斷，最終仍認為違約率將與2024年類似，低於2%，其中，新興市場的違約下降將被歐洲小幅上升所抵銷。

展望後市，安聯投信表示，川普宣布對全球180多個經濟體徵收對等關稅，主要貿易區域之中，雖不乏採取行動或祭出反制措施，但多數優先尋求談判或對談判抱持開放態度，美方原先預計在宣布後即刻實施的時程也有所推遲，儘管川普和官員語氣強硬，但仍保有迂迴機會，留出談判空間。

安聯投信表示，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。在投資上，由於川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，持續關注景氣展望、市場信心與評價。

另方面，由於川普宣布較預期更為激進的關稅措施，引發恐慌賣壓，短線上還需進一步評估政策及觀察貿易夥伴回應，預料市場將持續波動，面對不確定性，現階段應可保持現金部位彈性，靜候國際貿易局勢明朗。

就政策發展上，安聯投信表示，雖然整體數據不容樂觀，美國經濟正在減速，但自我引發的經濟衰退似乎不符合川普政府的利益，尤其是2026年有中期選舉的情況下，後續仍有政策可期，包括重新協商的雙邊貿易協定、聯準會降息以及潛在的財政政策例如減稅、放鬆監管等均有助提供市場表現支持。