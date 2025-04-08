因應川普關稅政策 安聯投信：布局可轉向五族群

安聯投信台股團隊表示，目前半導體關稅豁免、AI伺服器影響較小，IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)預期未來二至三年仍具成長性，但蘋概股、網通等消費性相關公司預期影響較大，布局可轉往出口美國比重較低的公司、美國已有工廠產能的公司，並關注高息金融股、內需消費概念等。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於川普政策反覆，不排除經過談判協調後可能會出現變化或其他進一步行動。最新針對關稅的補充條款，若銷往美國商品的美國成分(U.S. content)占進口報關價值的20%以上，可免除附加關稅。例如手機晶片為美國製造、且占手機價值超過兩成以上，面臨的關稅壓力將可降低。

美國川普政府4月2日公布對等關稅政策，高於市場普遍預期，投資人擔憂經濟未來發展及全球貿易戰升溫，衝擊全球各地股市。台股經過清明連假後恢復交易，也呈現大幅震盪。安聯投信表示，川普政策的不可預測性，可能使市場短期持續波動，現階段關注美國政策發展、保持彈性因應市場變化，靜待市場落底。

安聯投信台股團隊表示，美國總統川普4月2日宣布對進口商品加徵10%「基準關稅」，貿易逆差國面臨更高稅率，台灣被加徵關稅幅度，超過原先合理預期。新的課徵條件勢將影響企業獲利預估值，投資情緒也將影響企業評價，依據目前情況，部分機構預估台股今年企業獲利可能下修至高個位數成長率。

面對接下來市場可能面臨的變數與影響，安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，可持續觀察該關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家。尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，目前宣布的關稅政策不包括半導體，而AI伺服器若為墨西哥製造，仍適用美墨加協定(USMCA)、零關稅；但若在其他地區製造仍面臨關稅議題，整體來看，蘋果供應鏈、筆電、手機、網通、顯卡及電子書等消費性產品可能影響較大。