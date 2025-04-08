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關稅戰衝擊／海上貨櫃 不課高關稅 業者鬆口氣

聯合報／ 記者林麗玉張策朱冠諭余采瀅鄭媁／連線報導

關稅風暴來得急又猛，縣市長紛紛與產業界對話。經營歇腳亭等品牌、生產珍珠奶茶聞名的聯發國際餐飲董事長鄭凱隆昨與北市長蔣萬安座談時直言對即將到美國的四、五只貨櫃感到憂心，「關稅誰來付？誰能告訴我現在該怎麼辦？」得知已出口貨櫃不課百分之卅二關稅才暫時放下心中石頭。

鄭凱隆說，集團在美國有超過一六○家店，二年前設自有倉儲供應各店原物料，出口貨櫃供應美國店家使用，船還沒到美國就發生川普課高額關稅事件，因不清楚怎麼課稅而感到憂心。

「大家停止內鬥，共同將內部市場、民生先顧好。」內科園區發展協會理事長、台達電永續長周志宏希望政府重啟對美關稅談判，爭取最好優惠。

蔣萬安擔心接下來可能出現無薪假、裁員等問題，已邀北北基桃市長明天會商因應衝擊。新北市長侯友宜昨形容這是場有史以來的大挑戰，如同超級颱風來襲，可惜中央未能做好萬全準備。

桃園市長張善政號召新竹縣市及苗栗縣首長會商討論地方產業困難。台中市長盧秀燕昨呼籲中央一年內不要抽銀根，更呼籲朝野盡速通過行政院提出八八○億協助方案，中央也要檢討美國以外市場的關稅與障礙、擴大非美市場。

美國 貨櫃

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