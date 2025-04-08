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關稅戰衝擊／立委反映 台廠輸美產品 無法下船

聯合報／ 地方社會中心、政治中心記者／連線報導

美國總統川普「對等關稅」政策出重拳，多數立委均接獲轄內傳統產業反映衝擊甚大，甚至要放無薪假，農民也很憂心衝擊生計。

立委柯志恩說，政府未來可能擴大對美採購以降低貿易逆差，但希望政府不要為了討好川普而改變採購美國稻米的現行規範，犧牲台灣農民權益。

國民黨立委謝龍介說，過去業者都是跑在政府前面，這次已無法獨自因應，需要政府帶領突破困境，目前業者因應是聯絡下單人洽談高關稅各自負擔比率，若利潤只有百分之八，即使各自負擔一半也受不了，建議行政院長卓榮泰完成階段性任務功成身退，賴政府應成立財經內閣無縫接軌。

立委郭國文指出，這兩天很多傳產業者希望他向政府反映要注意競爭國家、尤其有許多產品雷同的東南亞國家，不只日韓，例如東南亞越南等國，萬一和美國政府談判後關稅降得比我們低很多，就可能造成大量轉單效應，或客戶要求降價吸收關稅，業者恐無法承受。

台中的民進黨立委陳素月與何欣純昨舉行記者會反映企業慘狀。有台廠輸美產品無法下船、美國客戶要求台灣製造商暫停生產、廠商被迫以輪休或無薪假度過訂單寒冬等狀況。

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