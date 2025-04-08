關稅戰衝擊／工總：政府應避免進出口失衡

美國川普政府將開徵「對等關稅」讓產業界如臨大敵，工總昨表示，希望產業要與政府努力齊心因應加徵關稅的變局，更喊話政府透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動，勿抽銀根。

工總表示，已和所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，希望政府要系統性思考，避免引發輸入性通貨膨脹、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況，安定產業與民心。

工總建議政府補助措施內容與申請程序、申請門檻上簡化便民，讓受影響廠商可快速取得協助或補助，也請政府盡快依產業別進行座談，針對各項政策與方案細部說明、了解產業意見，掌握進度與滾動式修正，並邀產業界參與談判團隊所需之產業意見。

工總還建議，經濟部及有關單位應成立「對美採購團」，工總可協助在產業界響應擴大對美採購、降低台美貿易逆差；此外，升級轉型或布局多元市場非常重要，呼籲各個產業應持續研發，多元布局海外市場。人才培育方面，各產業面對數位轉型與ＡＩ應用、淨零轉型之培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充。