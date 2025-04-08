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關稅戰衝擊／與美談零關稅 農牧業反彈

聯合報／ 記者賴香珊簡慧珍蔡維斌／連線報導

賴清德總統提出「台美從零關稅開始談起」，引發國內農牧業恐慌。台灣卜蜂副總張維岳說，中央喊出零關稅，進口雞肉及豬肉恐低價來台，將衝擊本土農牧業，建議政府降關稅前先思索配套。雲林養豬協會理事長吳英吉直言，若政府犧牲農民，不排除上街頭抗議。

彰化縣家禽飼養數全國第一，農戶陳秋池說，我國對家禽家畜零關稅影響最大的是養豬和白肉雞產業，台灣白肉雞已生產過剩，契約養雞戶一年只養四點五批次，類似「半養半休息」，若美國白肉雞零關稅來台，台灣白肉雞產業將雪上加霜。

雲林縣豬隻養殖頭數全國最多，豬農均反對美豬進口「零關稅」。林姓豬農表示，政府不能為降低關稅而大舉開放美豬進口，台灣畜養肉類生產量多，不像玉米或大豆需仰賴進口，一旦無條件開放，對養豬產衝擊可想而知。豬農說，加拿大和西班牙養豬成本低，原就比我國豬肉便宜，若低價開放美豬進口，其他國家也提出同樣要求，台灣養豬產業豈不垮掉，政府與美方談判務必守住一定的原則，維護豬農權益。

彰化蔡姓養豬農表示，美國要求銷台美豬不標產地，若再搭配零關稅，冷凍美豬大舉來台，除衝擊國內養豬產業，消費者健康也不保，將淪為「全民皆輸」慘狀，希望政府不要全盤接受美國的予取予求。

業者表示，進口肉品削價競爭，台灣肉品主打新鮮現宰也要降低成本，否則難與之競爭，總統喊「零關稅」似乎沒通盤考量，為了讓美國降低關稅，什麼都拿當籌碼，就怕最後連內需產業都賠進去。肉品商則表示，美國提高各國關稅，中國大陸、歐盟等國家醞釀反制，若台灣降為零關稅，美國肉品商將加大出口到關稅較低、零關稅的國家；已有肉品商接獲通知，現在「一個頭兩個大」。

美國 美豬

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