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關稅戰衝擊／岡山「螺絲窟」 被要求吸收關稅

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻周宗禎萬于甄／連線報導

美國總統川普「對等關稅」讓素有「螺絲窟」稱號的高雄岡山地區螺絲、螺帽扣件業者如坐針氈，不具名抽線廠業者說，下游廠商已接獲美國客戶通知要求吸收額外關稅，否則將另找供應商，「期望政府與美國談判出好結果」。

高雄螺絲、螺帽等扣件輸美產值約五二三億元，列為百分之廿五的「鋼鋁稅」範圍。業者直言，螺帽及螺絲「薄利多銷」，利潤本來就就少，如今被客戶要求吸收關稅，就算僅吸收一半也超過利潤，銷美根本沒賺頭，未來半年若談判沒好消息，業者恐怕很難過。

他說，過去中國大陸人力便宜，加上大量補貼傾銷鋼鋁製品「已讓大家苦哈哈」，若上游中鋼價格未調降，實在難以跟其他國家競爭，「螺絲窟」恐走向沒落。另名業者說，去年底開始，下班時間廠區一片冷清，關稅戰再添不確定因素。

台南龍崎區牛埔里前里長陳永和經營螺絲螺帽工廠多年，他認為台灣螺絲螺帽過去兩年產量過剩、加上鋼鋁材料成本及關稅，已經非常慘了，但高品質螺絲螺帽及金屬建材對川普宣示要大量投入基礎建設的美國非常需要，「有一定的基本需求」，尚未接到美國客戶要求吸收成本的訊息。

台南市政府昨和農業部等單位與蘭花、台灣鯛業者座談，台灣鯛協會表示，養殖業者都在觀望不敢訂魚苗，倘若如此，未來台灣鯛（吳郭魚）產業恐面臨凋零；南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉則說，台灣鯛養殖端仍正常運作，但關稅情況不明，美國訂單都暫停，貿易商冷凍庫也滿庫，希望政府鼓勵國內消費者多採購。

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