關稅戰衝擊／老牌伸仁紡織 擬大幅縮編人力

美國對等關稅重擊台灣傳統產業。彰化紡織大廠伸仁紡織董事長白璨榮說，紡織業原就經營困難，美國關稅帶來最後一擊，縮編人力將是不得不的作法；台中工具機廠商已收到暫緩出貨通知、彰化水五金業者則採減量生產因應，業者多有最壞打算的心理準備。

台灣被美國課徵百分之卅二關稅，加上中國大陸、越南、印尼與柬埔寨等台商重鎮也被課徵更高稅率，對台灣成衣、製鞋與紡織廠帶來重擊。

以泳衣、機能衣代工起家的老牌廠商伸仁紡織董事長白璨榮說，台灣紡織業陸續出走大陸、越南，近年又因客戶流失七成五苦撐，如今再因美國關稅提高，前景悲觀；美關稅上路後，成本壓力難以承受，已做好最壞打算；為了降低損失撐下去、加上自己老了，若大幅縮減部門和人力整併，是不得不的作法。

他強調，美國是台灣很多產品最終的消費大國，如果所有出口美國產品都將課高關稅，恐將出現退貨潮，尤其各國貿易戰開打將導致進口成本暴增、物價飛漲，最終引發通縮危機，衝擊將超過ＳＡＲＳ疫情。

台中工具機等產業以外銷美國為主。台灣機械公會常務監事張市育指出，已有廠商接獲美國代理商通知暫緩出貨。另有目前在海上、簽定船上交貨及關稅由買方支付訂單的契約也被打亂，要怎麼分擔還不明。

張市育說，即使是台美協商也要一年半載，這段期間廠商「皮繃緊一點」得靠自己撐住；政府八八○億支持方案尚未見實施方式，台灣匯率又不如日韓，對等關稅製造出七至八個百分點差距讓競爭力大受影響，機械業同業都有作最壞打算的心理準備。

台灣工具機暨零組件工業同業公會昨聲明，呼籲政府放寬產業紓困申請門檻，建議採彈性且差異化認定，不要讓紓困淪為形式，同時擴大國內公共建設、鼓勵採用國內工具機產品。

彰化水五金產業年產值六○○億元，七成外銷美國。生產衛浴商品的彰化鹿港詮偉五金總經理陳啟鋒說，公司不敢輕言出貨，以免蒙受損失，如果最後仍維持百分之卅二稅率，只能減量生產；人力調配也朝減班或輪值因應。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，已知有七成廠商受影響，已開始減少出貨，未來可能採取輪休因應，甚至裁員都有可能。

張家烈說，水五金產品利潤百分之十幾，希望政府盡快與美國協商，關稅降到越低越好，尤其要比產品競爭的國家低，才能減輕衝擊；廠商不可能完全承擔高關稅，業者吸收不分成本，部分一定會轉嫁到消費者身上。

南投竹山的鈺梭企業生產工業用釘、釘槍等，八成產品外銷，主要市場在美國。董事長許永昌說，美關稅影響非常大，已威脅公司營運，美國當地還有庫存的廠商已通知暫停出貨，已作好的貨就卡在工廠，過去每月出口逾十二個貨櫃瞬間掉到二、三個，但不敢貿然停工，怕影響整體營運。