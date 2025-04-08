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X平台推文 賴總統：增加對美進口

經濟日報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統6日在社群平台臉書發布影片回應美國對等關稅。聯合報系資料照
賴清德總統6日在社群平台臉書發布影片回應美國對等關稅。聯合報系資料照

賴清德總統6日在社群平台臉書發布影片回應美國對等關稅，昨（7）日又在社群平台X（推特Twitter）上以英文推文，重申台灣政府在關稅議題不尋求對抗立場，為確保台灣競爭力，台灣將增加對美進口，台美可以共享繁榮黃金時代。

賴總統6日指出，台灣未計劃採取關稅報復，並提出五大策略。其中將比照美加墨自貿協定（USMCA），朝台美零關稅開始談，並將積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更順利。

賴總統昨日進一步在X上推文表示，台灣不尋求對抗立場，取而代之的是，台灣將與美方雙方談判零稅率，確保台灣競爭力，並增加對美進口及採取其他工具。他喊話，台美可一起共享繁榮黃金時代。

賴總統連兩日與產業代表座談後，6日晚間發表8分鐘錄影談話，並轉發到臉書，不到24小時突破萬則留言，有民眾表達認同，認為賴總統清楚說明應對策略及方針，此時台灣應更加團結；但也有網友留言批評，認為賴總統說了這麼多仍無重點。

台美 黃金

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