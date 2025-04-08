經貿辦推演「零關稅」…一旦拿掉保護傘 衝擊四產業

行政院長卓榮泰昨（7）日邀集立法院朝野黨團共商美國對等關稅，行政院經貿談判辦公室於會中報告指出，台灣去年自美國進口465億美元，其中38％並非零關稅。據悉，包含農漁產品、汽車、保健食品、紡織品，關稅稅率多數落在10％至30％間。

也就是說，若未來對美進口全面降至零關稅，失去關稅保護傘後，前述四產業受影響最重。

經貿辦報告指出，美國總統川普上任後推動「美國優先」貿易與投資政策，盼從貿易、投資兩面向調整美國經濟結構與體質，其中美方提出對全球各國課徵「對等關稅」，以解決貨品貿易赤字，達到貿易公平互惠、美國再工業化等。

台灣因應方向，經貿辦表示，將組成談判小組向美方開啟談判外，在關稅談判上也會比照美加墨協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

經盤點美方加徵關稅後將對我國產業影響，影響層面包括農產品、工業產品等，而工業產品中又以運輸工具、鋼鐵、石化、塑橡膠等為主要受關稅衝擊的對象，將是政府關注及協助重點。

根據統計，台灣自美國進口金額約465億美元，如半導體設備、鋼鐵廢料等產品，其中有62%為零關稅，剩餘38％目前仍對美課徵關稅，主要包含農漁產品、汽車、保健食品、紡織品等，以38％推算，粗估約176億美元（約新台幣5,817億元）。但經貿辦表示，實際金額仍需詳細估算。

行政院發言人李慧芝昨日在朝野會商後表示，會中除向國人說明美國關稅政策影響評估及因應措施外，也請各部會全面性檢討產業影響評估，並根據衝擊評估，備妥880億元支持方案，期盼在行政、立法兩院共同努力下，儘速通過預算審查，透過短期救急，挺住國內產業，政府會在預算額度內核實動支每筆預算，倘後續有所不足，也會再評估增加預算的可能。

卓揆會中提到，政府後續將以關稅與非關稅談判，以及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制，最重要是希望降低關稅，朝有利台灣方向發展，並形成台美新合作關係。

李慧芝表示，談判是一動態過程，政府會做好相對應衝擊評估，並積極與朝野、產業及社會溝通討論，尋求共識。其中針對非關稅貿易措施，及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列部分，有賴國會支持。