前政院副院長看五大策略 施俊吉：未正面處理匯率問題

美國總統川普祭出「對等關稅」，賴清德總統提出五大策略，並表示不採報復措施，將與美國從零關稅談起。對此，前行政院副院長施俊吉昨（7）日表示，美國在意的關鍵「匯率」問題尚未正面處理，匯率問題才是全局性的解方。

施俊吉昨日接受網路節目專訪，他肯定，賴總統所提的因應方針，大致涵蓋了95％重點，但遺漏的5％就是匯率問題。

施俊吉表示，賴總統提出從零關稅談起是正確方向，但美國未必會接受此條件，因為須看清美國真正目的。除縮小貿易逆差外，美方也希望藉由加徵關稅創造稅收，年收入可能達7、8千億美元；因此與美國的關稅協商本質上是在與其財政部門談稅收，合理的談判空間應設定在15%至20%稅率區間。

針對與美協商，施俊吉提出三大方向，作為台灣在談判中可調整的策略。首先，增加自美國進口商品，縮小雙邊貿易逆差；其次，合理調整出口結構，並強化對具爭議商品管理，嚴格把關業者是否涉及「洗產地」，確保出口合乎規範；最後是分散出口市場，降低對美國依賴，避免將所有雞蛋放在同一個籃子。

施俊吉指出，真正被忽略的關鍵在於台幣匯率，台幣長期貶下去，就算關稅是負的，都無法解決對美貿易順差問題，匯率才是全面性解決貿易赤字的方法，對各種商品、貨品都會有變化。