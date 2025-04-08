川普對等關稅 工總六建言籲產官齊心

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全國工業總會昨（7）日表示，針對美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，賴總統並於6日提出五項應變策略，面對全世界因應關稅課題，工總呼籲各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局。

工總建議各項支持與補助方案、除應力求快速、簡化與有效外，亦應放寬產業困申請門檻。為此，工總會提出六項建議。

一、 建議政府在補助措施之內容與申請程序與申請門檻上，務求簡化與便民，協助產業度過難關。

二、建議政府儘快依產業別，例如：機械、工具機、電機電子、石化、手工具、紡織、車輛、科學園區公會等進行座談，針對各項政策與方案細部說明及了解產業意見，掌握進度與滾動式修正。

三、經濟部及有關單位成立「對美採購團」，工總可以協助在產業界響應擴大對美採購，降低台美貿易逆差。

四、升級轉型或布局多元市場很重要，工總呼籲各產業應持續研發，多元布局海外市場。

五、各產業面對數位轉型與AI應用、淨零轉型等之培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充。

六、值此艱困時刻，希望政府能夠透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動，勿抽銀根。

台美 美國 門檻

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