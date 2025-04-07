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含美國原產部分可免關稅？經貿官員：僅限美製零組件

中央社／ 台北7日電
出口示意圖。圖／聯合報系資料照片
出口示意圖。圖／聯合報系資料照片

銷美產品若有逾20%美國原產成分，可免除對等關稅被視為「人道走廊」。行政院經貿談判辦公室說明，「美國技術價值」不在此範圍內，所謂美國產製含量是零組件須為「Made in USA」且占比達2成以上，評估極少數台灣產品適用。

美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，不過根據美國聯邦政府文件中的9903.01.34（以下簡稱USContent rule）指出，銷美產品中如果美國原產成分（US content）占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅。

根據美方公布資訊，行政院經貿談判辦公室說明，對等關稅是對進口產品的非美國製造成分課徵（non-US content of a subject），且美國製造含量要占該產品價值20%以上。

經貿辦指出，所謂美國產製含量，不包括「美國技術價值」。例如在美國生產的零組件占最後成品價值達20%以上，可就該20%以上美國產製部分免除關稅，至於剩下的非美製部分仍要課對等關稅。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮舉例說明，假設台灣出口100元產品至美國，其中有20元是美國當地生產的零組件，扣除掉20元，剩下80元課徵對等關稅。

經貿官員表示，所謂美國產製含量就是指「Made in USA」，並非美國技術，業者向海關申報時須自行舉證證明產品中的零組件是美國產製，提供發票或是相關證明文件。

由於台灣為出口導向經濟體，經貿官員認為，台廠主要是出口零組件，僅有少數廠商是進口零組件組裝後再出口至美國，因此極少數產品適用此規定。

因應供應鏈重組趨勢，近年許多台灣伺服器、電子大廠赴墨西哥生產，美國和墨西哥等地已形成供應鏈生態。至於從墨西哥進口至美國產品是否適用此規定，經貿官員表示，仍要回歸到零組件源頭是否為美國產製，且美國產製零組件在產品占比達20%以上，才能免除對等關稅課徵。

經濟部僅回應，如何計算「美國成分」是由美國海關衡量與解釋，不過根據目前美國公布資訊，無法評估台廠適用情況。

美國 關稅

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