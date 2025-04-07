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勤崴：內需市場為主 美國關稅無重大影響

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

勤崴國際（6516）今日公告，美國關稅調整對勤崴業務財務並無重大影響。

勤崴表示，勤崴銷售產品以國內為主，且無自美國進出口之業務與產品，無須承擔進出口關稅，故應不受關美國總統宣布對我國課徵高達32%關稅所引發之衝擊與效應。

勤崴為中華電信（2412）旗下子公司，中華電信持股逾兩成。主要產品包含電子地圖、系統整合服務、導航軟體及車載系統、電子商務及其他應用等業務，其應用涵蓋網路、行動裝置、車載裝置及專案系統等領域，提供Google、各大車廠車機、政府部門電子地圖，擁有超過70%以上的市占率。

勤崴去年每股稅後純益1.47元，每股將配發2.19元現金股利，今日受大盤影響同步落入跌停，收67元。

中華電信 美國 關稅

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