勤崴：內需市場為主 美國關稅無重大影響
勤崴國際（6516）今日公告，美國關稅調整對勤崴業務財務並無重大影響。
勤崴表示，勤崴銷售產品以國內為主，且無自美國進出口之業務與產品，無須承擔進出口關稅，故應不受關美國總統宣布對我國課徵高達32%關稅所引發之衝擊與效應。
勤崴為中華電信（2412）旗下子公司，中華電信持股逾兩成。主要產品包含電子地圖、系統整合服務、導航軟體及車載系統、電子商務及其他應用等業務，其應用涵蓋網路、行動裝置、車載裝置及專案系統等領域，提供Google、各大車廠車機、政府部門電子地圖，擁有超過70%以上的市占率。
勤崴去年每股稅後純益1.47元，每股將配發2.19元現金股利，今日受大盤影響同步落入跌停，收67元。
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