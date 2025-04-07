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32%對等關稅 台灣出口茶葉銷美居冠憂衝擊

中央社／ 台北7日電

根據統計，台灣出口茶葉銷往美國排第1。台灣區製茶工業同業公會今天表示，還在憂慮農藥檢驗新方法可能產生影響，又發生32%對等關稅，盼雙邊談判有好結果，減少產業衝擊。

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅。總統賴清德日前表示，將與美方強力交涉。知情人士說，政府已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。

台灣區製茶工業同業公會告訴中央社記者，產業現在還在憂心除草劑固殺草若公告施行新的檢驗方法，可能會在農藥管控上產生趨嚴的影響性，然後日前又得知對等關稅議題的資訊，施行具體資訊還不明朗，目前仍在觀察中，希望雙邊談判能有好結果，減少產業受衝擊。

對於台灣出口茶葉包含高價的高山茶、拼配茶等，種類多元，是否可能從中調整因應，公會舉例指出，其中的拼配茶是一門專業，使用不同國家的茶葉拼配完成後，從台灣輸銷美國，一樣會適用32%對等關稅，所以仍期盼談判能改善關稅的影響性。

農業部表示，目前在思考能否拓展不受關稅影響客層的產品外銷，例如近年已經與不少國家簽署雙邊有機同等性相互承認協議，拓展有機茶葉外銷，也是一種可規劃的方向。

農業部國際事務司補充，2024年台灣出口茶葉總量6285公噸、出口值7482.1萬美元，包含輸銷美國1959公噸、出口值2197.8萬美元；輸銷中國766公噸、出口值1308.6萬美元；輸銷日本609公噸、出口值706.7萬美元；輸銷菲律賓589公噸、出口值337.5萬美元；輸銷香港429公噸、出口值658.4萬美元。

出口值 關稅

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