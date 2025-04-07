藥華藥：關稅豁免加持 血癌藥Ropeg展現台灣國際競爭力

藥華藥（6446）7日表示，美國自今年4月5日起分階段實施「對等關稅（Reciprocal Tariff）」政策，但根據美國政府公告之行政命令，藥品與半導體等項目被列入「豁免清單」。藥華藥輸往美國之藥品所使用的海關進口稅則號列（HTS Code）已明確列入豁免範圍，不受本次關稅政策調整影響，公司營運穩定無虞。

藥華藥表示，該公司自始秉持「深耕台灣、行銷全球」之發展策略，旗下自行研發的長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b-njft (Ropeg)生物藥劑（Drug Substance, DS）由台中廠生產製造，再委由位於美國南加州的專業針劑充填與包裝代工廠Pyramid Laboratories Inc. 進行產品充填與包裝為針劑藥品（Drug Product, DP）後，由藥華藥美國子公司於美國上市銷售，一切符合美國之標準與法規要求。

為因應美國政策的變動難以預期，藥華藥也提前進一步充分運用Ropeg藥物穩定的特性，積極以更有彈性的方式規劃及調整Ropeg生產排程，保持靈活的市場應變能力，確保公司營運不會受到衝擊。

賴清德總統於4月6日表示，「立足台灣，布局全球，行銷全世界」為我國經濟發展之核心戰略，其中最重要的便是「立足台灣」。藥華藥作為台灣生技產業的一份子，秉持超前部署、彈性應對之策略，致力於確保可穩定供應旗下藥品並能快速回應市場需求。

藥華藥台中廠的第二條產線已經擴建完成，兩條產線可供應近5萬名以上病患；竹北廠預計2026年投產，可供應10萬名以上病患。藥華藥目標也與賴總統所述之「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」一致，將持續加強與美方夥伴緊密合作，落實「台灣+1」的戰略目標，擴大Ropeg在美國市場的滲透率。