大同海外布局有成 政府標案停權不致影響今年營收

機電大廠大同（2371）7日晚間公告，因辦理國防部「抗彈纖維布」採購案違反《政府採購法》，遭國防部處分停權3個月，雖經申訴仍遭工程會駁回。對此，大同強調此處分不致影響今年公司整體營運及營收，且公司認為此一審議有違誤，並將於法定期間內提出行政救濟，維護公司及股東權益。

大同對此事件做出說明與回應，公司強調，此一停權處分僅針對未來三個月內尚未決標的政府標案產生影響，對於公司龐大的民營企業客戶業務、持續拓展的海外市場以及旗下轉投資事業均無任何影響。公司目前營運及財務一切正常，將審慎評估未來三個月內的政府標案參與策略，並調整人力強化備標品質，待三個月停權期滿後，期望能結合國內台電與海外客戶的需求，爭取更好的標案成績，發揮加乘效應。整體而言，公司對電力事業訂單維持正向樂觀看法。

大同將2025年定為海外市場重點元年，日前甫與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，加速美國策略性投資計畫，最大程度避免受到關稅影響，又受惠於全球電力強韌的剛性需求，帶動集團電力事業營收屢屢攀升，短期將有重電觀音新廠加入，為早已滿載的產能注入新動能，亦為重電業務訂單談判增添信心。

大同進一步指出，電力設備標案從得標到交貨執行的周期平均需要一年以上，因此這次為期3個月的政府標案停權，實質上不會影響到公司今年的整體營收表現。

在業務拓展方面，大同強調其風險分散策略奏效，電力事業群在北美、日本、澳洲、東南亞等地均有亮眼業績。馬達事業獲澳洲礦場訂單、日本大型水力發電機組延續訂單；智慧電表除獲台電標案外，更成功打入日本市場，取得127萬具第二代智慧電表訂單，能見度已達2027年；重電事業在台灣、日本、中東及美國皆有斬獲。整體電力事業群產能滿載，訂單能見度上看2027年。