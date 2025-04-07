對等關稅衝擊 業界：台灣毛豆有優勢但仍須觀察

美國總統川普宣布對台課32%對等關稅，台灣區冷凍蔬果工業同業公會今天說，毛豆銷美占出口近2成，對比最大對手中國，品質勝出，價格具優勢，應具市場力，但仍要做市場觀察。

總統賴清德日前表示將與美方強力交涉。知情人士指政府已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓告訴中央社記者，到目前為止，美國貿易商還沒有通知任何新作法，仍照往常；希望政府的談判能有好結果，而且整體農業其實對美是逆差的，希望談判能與整體考量一起妥處，盡量不要造成影響。

他並說，毛豆出口最大宗是輸銷日本、占總出口量逾7成，美國次之、占總出口量近2成，其他23國占1成，美國占總出口量的2成，是不可能轉拓銷讓其他占1成的23國增加至占3成的。

農業部茶及飲料作物改良場補充，其他23國包含阿拉伯聯合大公國、澳洲、歐盟、新加坡等。

目前公會還不那麼悲觀，魏東啓說，輸銷美國最多的是中國毛豆，但美國對中國祭出的累計關稅達54%，台灣毛豆品質本來就勝出，加上價格可能較低，且吃台灣毛豆的客層不同，原本是消費力比較高者，目前觀察，台灣毛豆具備市場優勢。

他指出，另一個競爭對手泰國，這2年毛豆歉收，對等關稅也比台灣高一點；綜合以上條件，初估短期應不至於立即產生太大影響。

農業部國際事務司統計，台灣2024年毛豆出口總量3萬2434公噸，出口值7289.6萬美元，其中，輸銷日本占2萬3719公噸、出口值5313.3萬美元，輸銷美國為6231公噸、出口值1356.5萬美元。