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川普關稅大刀揮下 面板雙虎密切關注Q2美國通路反應

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Touch Taiwan展即將於下周開幕，今天舉行展前記者會。記者馬瑞璿／攝影
Touch Taiwan展即將於下周開幕，今天舉行展前記者會。記者馬瑞璿／攝影

川普對等關稅政策出台，對於全球經貿都帶來的極大的影響；面板雙虎也在密切關注客戶動向，友達光電執行長暨總經理柯富仁指出，接下來的觀察重點，在於第二季美國通路會不會漲價，Walmart、BestBuy這些通路如何反應終端成本，而群創總經理楊柱祥則呼籲，政府應全面檢討產業政策是否過度向半導體傾斜，呼籲政府應該重啟SRB會議（智慧生活顯示科技與應用產業策略會議），規劃國家未來5年、10年發展計畫。

Touch Taiwan展即將於下周開幕，今天舉行展前記者會。

綜觀面板產業今年狀況，柯富仁指出，原本第一季營收看起來都算不錯、淡季不淡，而第二季則是返校季（Back to School）的準備期，本來覺得營運還算穩健，但川普對等關稅政策出來後，現在就要觀察兩個禮拜。

友達內部也啟動BCP（營運持續計畫）進行緊急應變，柯富仁指出，「現在一個禮拜就要談兩次，收集客戶所有資料。對我們的影響，我們知道，重點是客戶的反應，但是，IT客人現在都沒有反應，他們也在觀察，所以，這個禮拜會好好跟他們溝通一下。」接下來，整體供應鏈會有什麼改變，也都要看客戶做什麼樣的應變。

楊柱祥表示，川普宣布對等關稅之後，業界都在觀察美國海關稅則，但至今為止，海關稅則都還沒有進行更新，現在業界都在靜待4月9日海關稅則的最新公告。

楊柱祥分析，對於美國政府來說，台灣面板產業不是威脅、而是加分，既然當美國、中國大陸關稅都已經上升時，面板產品最有可能是來自台灣，他也期待台灣貿易代表與美國進行談判時，必須向美國陳述台灣各產業情況，既然是盟友，「希望美國在稅則上手下留情。」

美國 關稅 面板雙虎

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