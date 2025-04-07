北富銀主辦金盛元首筆永續連結聯貸案完成簽約 超額認購達168%

台北富邦銀行統籌主辦金盛元興業15億元永續連結聯合授信案，7日完成簽約。本案為金盛元首筆永續連結聯貸案，主要資金用途為支應其購置台中市精密機械科技創新園區之廠房及擴增海內外產品線及機器設備需求。此次聯貸案獲得11家銀行同業熱烈參與，超額認購率達168%，顯示金融同業對金盛元長期營運發展及公司經營理念的認同與肯定。

金盛元自2001年成立以來，積極投入自行車核心零組件研發與製造，擁有多項專利認證。除為少數擁有陽極產線的自行車零組件製造商外，搭配高度自動化生產設備，金盛元產品自製比例高並具高良率，主要供應台灣兩大自行車產業龍頭、全球前兩大集團、十大客戶等核心客戶。本次新購置之精科廠將作為金盛元未來企業總部，除整合既有產線進一步提升生產效率外，亦將購置自動倉儲設備及擴充新製程產線提高接單能力，未來再搭配越南、美國與歐洲營運據點發揮綜效，將可爭取更多訂單挹注營收。

隨著ESG成為新世代顯學，金盛元致力投入永續發展，透過廢料回收再利用之創新技術，讓自行車零件生產過程中的鋁屑重新回到生產循環，產出以「再生鋁」為原物料製成之自行車零組件，為行業立下循環經濟標竿；金盛元同步打造低碳供應鏈，建立綠色自行車零件供應鏈的典範。本次金盛元發起首件永續連結聯貸案，將貸款架構與減少用電密集度、提升再生能源使用比例、取得經第三方認證之循環經濟商業模式等ESG指標相互連結，體現金盛元於全球綠色轉型浪潮中提升永續競爭力的決心。

北富銀於聯貸市場深耕多年，不僅具備洞察產業發展趨勢與脈動之能力，透過資金管道支援企業夥伴營運發展，更致力落實永續理念，提供客戶兼具專業、彈性和永續價值的籌資架構，連續兩年榮獲《國際金融評論(IFR Asia）》「台灣最佳聯貸主辦行、連續三年分別獲得《Asiamoney》及《歐元雜誌(Euromoney）》「台灣最佳ESG銀行」殊榮。未來，北富銀將依循「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，支持企業綠色轉型，共同邁向淨零減碳目標。