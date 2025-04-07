不堪天然氣、電價成本大漲 冠軍建材鬆口：不排除產品調漲6~10%

天然氣、電價為陶瓷業最大兩項生產成本來源，「每月調整」的工業用天然氣價格、自2024年6月1日至今是「每月漲價」，從每立方米8.6002元大漲至今年4月1日的14.9056元，10個月飆漲73.31%。

「每半年調整」的工業電價，從2022年6月1日至2024年4月1日上漲45.4%，2024年10月至今年3月再漲12.5%，總計兩年時間也漲了63.5%。

面對國內天然氣、電價上揚，國內上市磁磚大廠冠軍建材（1806）7日強調，磁磚產品品質與顧客滿意度是公司優先考量，未來若需調整售價，公司也希望將漲幅控制在最小範圍，目前評估將視各項產品類別不同，漲幅可能約6~10%間，目標在企業穩健營運，以及消費者權益之間取得平衡點，但調漲時間未定。

冠軍建材指出，國內工業用天然氣及電價持續攀升，陶瓷產業整體正面臨顯著的成本壓力，為因應能源成本持續上漲所帶來的挑戰，冠軍建材企業內部已積極進行各項成本調節與控管措施，並已盡最大努力吸收成本壓力。

冠軍建材指出，近兩、三年天然氣與電價不斷走高，對企業經營確實形成一定的挑戰；冠軍建材做為磁磚產業規模較大的廠商，雖然在成本控管上具備一定的優勢，但面對不斷大幅增加的能源成本，已難以完全吸收所有成本漲幅。