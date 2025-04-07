美課徵32%對等關稅 台灣機械公會：有美代理商通知暫緩出貨

美國對台課徵32%對等關稅，台灣機械公會常務監事張市育今指出，因為未來情勢不明，目前已有會員廠商接獲美國代理商（中間商）通知暫緩出貨，要待進一步與客戶商談未來售價之後再決定如何下單。

他說，連目前已在海上、已簽定FOB（船上交貨）的訂單，原本是簽約即有效，關稅也是買方支付，但被突如其來提高的32%關稅，大家基於感情，目前有一說是客戶、代理商和生產商各負擔3分之1。但是，又因為還待台灣政府和美國協商，目前狀況也還不明，因此要看每家業者和個別的代理商不同的情況，各自協商。

張市育說，以上所說的，都是個別廠商遇到的問題，並非全貌，各家廠商也有各自的問題。不過，機械業同業都有做最壞打算的心理準備，因為即使是台灣要與美國協商，恐怕也要半年或一年，這期間廠商只能靠自己「皮繃緊一點」撐住。

他說，政府的880億元支持方案，目前還沒有實施方案，但業者最在意的，仍是本來台灣的匯率就不如日韓，現在對等關稅又再製造出和日韓分別8%和7%的差距，台灣的競爭力會大受影響。如果台灣的東西和日本同價錢，人家會買台灣的嗎？