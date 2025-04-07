美關稅衝擊大 水五金業者停止出貨：裁員或關廠都可能

美國將對台灣商品課徵32%對等關稅，對於彰化縣年產值達600億元、7成外銷美國的水五金產業影響甚大，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，目前很多廠商已停止出貨，影響情況再1個月就會比較明朗，屆時人力裁減或關廠都有可能，建議政府盡量與美方協商，將關稅降到比競爭國家的稅率為低，才能減輕衝擊。

彰化縣鹿港頂番婆水五金產業專區有「水龍頭故鄉」美稱，約有400家廠商、就業人口達18000人，張家烈說，已知有7成廠商受到影響，目前的問題出在很多已經出貨，屆時增加出來的關稅，將由那一方承擔，在政府與美方協商還沒有結果前，也有很多接受訂單的廠商，已停止出貨。

張家烈說，美方對台課徵32%對等關稅，業者目前仍在觀察，還沒有明顯影響，但在台美談判還沒有結果前，在一個月後，即會陸續明朗，屆時採取輪休、裁員都有可能。

張家烈說，水五金產品的利潤才10幾%，如果到32%，要廠商「怎麼活」，希望政府盡快與美國協商，將關稅降到越低越好，尤其要比產品競爭的國家更低，業者也會調整人力，加強生產技術及提升品質，才能減輕衝擊。

張家烈說，依初步了解，包括半導體和鋁、銅都在豁免範圍內，水五金主要材料是銅，但仍會加入其他金屬材料，不知是否是在豁免範圍內，都需再釐清，而且業界也在討論若真被課徵這麼高的關稅，不可能全部承擔下來，必定業者得吸收一定成本，但也得轉嫁部分成本到消費者上，需等進一步細項出來，業界才能有定論，但也需要政府協助，才能讓業界「有活路」。

生產衛浴商品的彰化縣鹿港鎮詮偉五金股份有限公司總經理陳啟鋒說，由於美方的稅則還沒有訂出來，因此公司不敢輕言出貨，以免蒙受損失，如果最後仍維持32%的稅率，只能減量生產，屆時人力調配只能朝減班或輪值因應。