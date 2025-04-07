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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

美國關稅風暴下 榮剛特殊鋼排除重複課稅、維持優勢

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

美國關稅風暴下，榮剛（5009）特殊鋼排除重複課稅、維持出口優勢，引起市場關注。

榮剛董事長王炯棻表示，針對美國川普總統執行的對等關稅，來自台灣的產品稅率為32%，但榮剛公司產品為特殊鋼，依232條款徵收鋼鋁關稅25%，從過去有些國家能取得豁免，但今年3月份2.0版鋼鋁稅公告後，取消所有豁免條件，關稅一體化，所有國家都是25%，反而對榮剛有利。

王炯棻指出，美國此次徵收對等關稅32%已將232條款適用產品排除，關稅並未重覆疊加計算，因此對榮剛並沒有影響。

美國特殊鋼產業產能有限，工具鋼等產品每年仍需大量進口補足內需，加上市場仍關注軍工、航太產業動能，近期飛機需求仍處高點，榮剛也積極擴充產能，新增5台Var設備，進一步強化生產效能與市場競爭力。

針對現階段關稅、貿易政策的變動，公司將積極調整市場策略，針對各區域市場特性，靈活調整業務布局，以穩定市場訂單量能。榮剛後續將專注於核心競爭力的強化與創新發展，致力於穩健成長。

榮剛 美國 關稅

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