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美開徵對等關稅 PwC提六大常見誤區避免踩雷

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
美國總統川普宣布9日開徵對等關稅。（歐新社）
美國總統川普宣布9日開徵對等關稅。（歐新社）

美國將於9日開徵對等關稅，普華商務法律事務所合夥律師李益甄提供提出六大誤區與解方，協助企業快速掌握課稅重點不踩雷。

 一、5日生效的基礎關稅10%，和9日即將生效的對等關稅，需要疊加課稅嗎？

不用。以台灣為例，5日起除商品原有稅率外，先加10%基礎關稅；但9日對等關稅課徵後，就是原有稅率加32%對等關稅，不須再加10%基礎關稅。

 二、含有美國成分的商品，是整個豁免課稅嗎？

並非整個商品都豁免課稅。美國成分超過20%的商品，美國成分可以拆算出來，只有其中的非美國成分要課對等關稅；但商品的美國成分如果低於20%，就全部要課徵對等關稅。 

三、產品中的美國成分應如何計算？

目前美國海關針對對等關稅發布的指引沒有特別的計算規則，也就是應回歸美國關稅估價的相關規定計算。

四、半導體和藥品是否永久豁免對等關稅？

半導體和藥品在本次課稅的豁免清單裡面，但只是暫時不須課稅，將來仍有可能課徵對等關稅或其他額外關稅（例如232條款規定）。

五、AI伺服器和筆電是否包含在半導體產品內？

伺服器和筆電不包含在半導體產品的豁免清單內，但伺服器和筆電使用的美國成分（例如輝達、高通晶片）可以拆算出來，不須課徵對等關稅。

六、如產品進入美國自由貿易區（FTZ）需要課徵對等關稅嗎？

產品進入FTZ無須繳納對等關稅，但一旦離開FTZ進入美國市場就必須課稅。

半導體 美國 關稅

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