北市六大產業受創嚴重 蔣萬安估2,800家、影響9,200億元

美國川普政府公布對等關稅新政衝擊全球，台灣32％重稅也影響出口產業。台北市長蔣萬安7日表示，目前北市評估受創最嚴重的包括資通訊產業、機械零組件、汽車零組件、電子零組件、運動器材設備、自行車等，約2,800家、營業額影響約9,200億元，占北市總體營業額的5％。

蔣萬安7日下午到內科發展協會拜會企業，後續將至台北市進出口商業同業公會及台北市商業會拜訪，聆聽產業心聲。

蔣萬安表示，這次美國高關稅對於台北市產業，特別中小企業、甚至民眾造成嚴峻衝擊，尤其內科是台北市關鍵技術研發的重鎮，也仰賴大量出口，也有幾位產業代表希望政府協助事項，包括租稅、利息補貼，還款延期延長等，希望政府加大力道協助數位永續轉型。

美對等關稅9日上路，但北市企業已傳出有停單和撤單的情況。蔣萬安指出，今天就是特別來聆聽，目前評估受創比較嚴重的就是資通訊產業、機械零組件、汽車零組件、電子零組件，以及台北市商業會反映的運動器材設備、自行車等，這些受影響的產業也提到，被客戶暫停訂單後，陸續恐怕會有連鎖效應，包括輪休、無薪假等，「當然這絕對都不是我們想看到的，但必須做最壞打算，提早來因應」。