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關稅風暴 工業區廠商聯合總會：政府可謀定而後動

中央社／ 基隆7日電

美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵今天說，政府啟動關稅談判，產業界樂觀其成，但建議政府可謀定而後動，做有把握的事。

魏雅庵接受中央社記者訪問表示，資通訊（ICT）產業輸出到美國，是台灣現在的重中之重，但ICT產業是高附加價值，參與人口比例約僅4%，這次為何會如此緊張，原因在於許多傳統產業受到影響。

魏雅庵指出，他昨天向總統賴清德報告，首先要穩定台股，其次，要留意影響層面究竟多深、多遠，並重視中小企業、傳統產業和微小型企業「受傷」程度，穩定台灣就業、勞動市場，第3點則要注意產品傾銷到台灣，對國內市場造成衝擊。

魏雅庵說，這次受影響產業包含ICT、金屬、鋼鐵、機械加工、服飾、傳統產業、水五金等都在工業區內，已啟動調查受影響層面，而影響層面會有連鎖關係，政府應出面讓產業界有信心，一起度過難關。

對於美國宣布對台課徵32%對等關稅，魏雅庵說，還不至於以「哀鴻遍野」形容台灣受影響程度，因為在政府歷年政策輔導下，台灣仍有一定程度的產業韌性，但這段期間定會有所動盪，政府應加強產業信心。

魏雅庵表示，他認同政府啟動關稅談判，產業界絕對樂觀其成，但建議可謀定而後動，應該做有把握的事，而政治人物也別打口水戰，應一起面對，由政府帶頭產業在後，地方政府協助，相信一定會度過難關。

至於基隆市政府明天將與大武崙工業區及及六堵科技園區廠商座談，了解廠商面臨問題，基隆市長謝國樑也表示，基北北桃可能在9日開會討論研商對策。

對此，魏雅庵表示，地方政府與中央政府只要願意協助產業度過目前可見的動盪，產業界絕對樂觀其成，行政院將針對農工產業推出新台幣880億元，協助產業度過難關，也呼籲謝國樑盡快提出對策，因為許多產業仍需要市府及政府扶持。

傳統產業 美國 關稅

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