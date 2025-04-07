避險資金湧入日圓 換匯價急升0.2315元寫近7個月高點

美國總統川普2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，國際股市慘遭血洗，避險情緒急速升溫，帶動日圓匯價飆升。根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元，改寫近7個月高點。

川普4月2日宣布對等關稅措施，全球超過180個國家列入課徵名單，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

川普對等關稅稅率遠超乎市場預期，市場對經濟衰退的憂慮升溫，美元指數跳水，一度失守102關卡，全球股市崩跌，投資人急尋避險標的，日圓兌美元迅速走揚，甚至升破145價位。

日圓強勁升值，新台幣匯率則是今天開盤旋即重貶，導致新台幣兌日圓換匯價格走揚。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價最高升抵0.2315元，改寫近7個月高點。

匯銀人士說，今天台股暴跌，新台幣匯率已經相對淡定，午後甚至匯價拉回，其中不乏央行進場穩匯的因素，然而，關稅風暴的利空面衝擊不會這麼快淡化，也要觀察各國關稅談判進度，金融市場劇烈波動恐是近期常態。