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美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

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影／關稅海嘯 南投中小企業剉咧等：影響非常大

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供

美國總統川普2日祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。南投不少中小企業剉咧等，竹山生產工業用釘的鈺梭企業董事長許永昌說，不僅目前影響非常大，未來幾個月恐更緊張，並坦言嚴重影響公司營運。

南投縣長許淑華今雖已針對美國對等關稅衝擊，要求建設處、工商發展投資策進會積極了解縣內企業界處境及需要協助的部分，並盡快提出具體作法或紓困措施，全力協助地方產業。但關稅畢竟是全國、全球性問題，不少中小企業仍是剉咧等。

其中，在南投竹山工業區的鈺梭企業公司，初期主要產品為工業用釘，在工業用釘產品成熟後，接著開發製造釘槍，而其產品逾8成外銷，且主要市場就在美國，因此直接受到美國關稅衝擊，其董事長許永昌今坦言，「目前來講影響非常大」。

鈺梭企業董事長許永昌說，川普宣布關稅後，在美國當地還有庫存的廠商，就馬上通知他們暫停出貨，現在做好的貨就卡在工廠裡，僅剩少數沒庫存的廠商沒喊停還能出貨，但已對他們造成非常大的影響，而未來生產計畫同樣也受到波及。

他表示，原本每個月能出口逾12個貨櫃，現在只能2、3個，且因現階段關稅變化還太大，已能預期未來幾個月的狀況恐更加緊張，因原料供應、生產安排等生產線根本無法正常運作，但也不敢貿然全面停工，嚴重影響其公司整體營運。

除了主力外銷的中小企業受影響，支應內需的農牧產品同樣擔心，台灣卜蜂副總張維岳說，為降低關稅，中央已喊出從零關稅開始談，本來高關稅的進口雞肉、豬肉等恐低價來台，對本土農牧業將造成影響，建議政府降關稅前應先思索配套。

美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊，貨物卡在工廠出不去。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊，貨物卡在工廠出不去。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供
美國總統川普祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，不少中小企業剉咧等，甚至已經造成衝擊。圖／民眾提供

中小企業 美國

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