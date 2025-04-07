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救中小微企業！工具機公會建議彈性放寬產業紓困門檻

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳建議政府彈性放寬產業紓困門檻。聯合報資料照片
台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳建議政府彈性放寬產業紓困門檻。聯合報資料照片

美國對等關稅政策造成我國出口產業面臨前所未見挑戰，台灣工具機暨零組件公會7日緊急向政府提出陳情，顧及中小企業差異化耐受力，應放寬產業紓困申請門檻以營收衰退15%的設定作為放寬認定條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。

另外，盡力維持資金流動，避免銀行抽銀根。工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，許多業者已投入大量資源升級技術、數位轉型與淨零轉型，政府相關的投資補助與貸款計畫不應縮水或延宕，以免雪上加霜，反致企業周轉困難。

陳伯佳指出，此次對等關稅政策，尤其對以中小企業為主體、外銷導向的工具機與零組件產業而言，影響更為深遠。儘管台灣在全球供應鏈扮演穩定且關鍵的角色，仍無法避免被納入新一波關稅清單。

面對這波高關稅挑戰，台灣工具機暨零組件公會在第一時間向政府遞交產業建言，表達產業的高度憂慮與攜手共度挑戰的決心。

陳伯佳表示，工具機產業界肯定政府面對危機時的積極回應，但同時也提出數項具體訴求，希望政府政策能因應產業現況調整，協助業者渡過難關。

首先是放寬產業紓困申請門檻，顧及中小企業差異化耐受力：以營收衰退15%的設定作為紓困或貸款申請的門檻，對許多規模較小、接單量少但彈性高的中小微企業而言，實際上難以符合條件。

公會建議政府，能有更彈性且差異化的認定機制，視產業類型、企業規模與實際衝擊程度放寬條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。

其次是維持資金流動，避免抽銀根：許多業者已投入大量資源升級技術、數位轉型與淨零轉型，政府相關的投資補助與貸款計畫不應縮水或延宕，以免雪上加霜，反致企業周轉困難。

第三為擴大內需，建立多元市場支撐：在出口市場面臨不確定性時，應加大國內公共建設、自動化升級及智慧製造的內需釋放，鼓勵採用國內工具機設備，加速國內產業升級，也成為製造業的重要支撐。

第四、彈性協助不同產業型態物流因應：不同規模與市場區域的廠商，在面對美國關稅調整時所需的物流調度、報關配套與市場轉移策略各異，建議政府應協助建立諮詢平台與專案窗口，快速因應業者需求。

第五、推動人才轉型培育，奠定產業永續升級基礎：面對全球綠色轉型與數位化浪潮，產業人才結構亦需同步升級。建議政府強化針對中小企業員工的綠色製造、AI應用與數位工具等再培訓資源，加速企業內部轉型動能，為台灣未來的智慧化與淨零轉型打下厚實基礎。

陳伯佳強調，台灣工具機產業歷經多次國際景氣循環與挑戰，皆能浴火重生、轉型升級，成為全球製造鏈不可或缺的夥伴。此次美國關稅議題不僅攸關出口與生計，更是台灣產業策略轉型、強化國際合作的重要契機。

公會期盼政府持續與產業並肩作戰，積極參與國際協商，並展現台灣在全球供應鏈中不可取代的價值。也呼籲各界支持行政院相關政策，讓台灣再度展現堅韌與智慧，化危機為轉機，打造更具韌性的經濟未來。

中小企業 工具機 關稅

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