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美國關稅釀股災 台灣房屋周鶴鳴：房市進入觀望盤整期
美國總統川普祭出對等關稅政策重擊全球股市，台灣房屋集團趨勢中心觀察2000年以來，台灣六次股災後該年的房價指數變化，發現代表預售屋市場的國泰房價指數，比較該年第1季到第4季數據皆走揚，而實價登錄全台平均房價，該年的房價也都較前一年增長，增幅最明顯的是2022年美國暴力升息釀股災，當年國內房價竟漲11.3%。
台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19後聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息。2018年美中貿易戰後台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。而2003年SARS後政府以土增稅減半徵收、刺激房產交易，台股呈現「先跌後漲」，讓資產重新分配。
不過周鶴鳴指出，這次不同以往，影響層面和盤整期將更長。川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。若通膨壓力趨緩、出口數據轉弱，央行不排除適度調整貨幣政策救經濟。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，美國關稅政策，引起全球股災，投資型買盤的布局規畫也將趨向保守，不過更重要的是，當前房市從去年開始就飽受限貸令影響，槓桿操作型的置產族早一步收手，削弱房市交易量斷崖式跳水的可能性，但現階段買方普遍期待價跌，若有股市重災戶想賣房救股，勢必得讓價換成交。
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