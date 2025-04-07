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股災核爆「三重點」待觀察 國泰世華：稅率談判成關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。圖/國泰世華銀行提供

美國總統川普於台灣時間4月2日宣布最新對等關稅政策，引爆全球市場恐慌情緒，美、歐、亞洲股市無一倖免，VIX恐慌指數更創下疫後新高，是否將進一步逼近2008年金融海嘯爆發，甚至是靠攏2020年新冠疫情(COVID 19)釀成的極度恐慌？這波風暴又將維持多長時間？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超形容此次關稅政策有如「核彈級的震撼教育」，再加上半導體、藥品關稅政策尚未宣布，令市場擔憂是否將出現第二顆核彈，為全球股市持續出現恐慌性賣壓的最根本原因。

林啟超分析，未來需觀察三大重點：

一、關稅政策施行越久將推升全球經濟硬著陸風險，美國和全球政府能否在近期內取得共識，進一步調整關稅稅率將是關鍵。

二、全球主要央行的貨幣政策也將出現變化，尤其美國聯準會(Fed)是否加大降息力道，將左右市場回穩步伐。

三、觀察關稅政策導致股市重挫、物價短期內恐進一步急升，以及企業獲利削減或將導致裁員潮下，美國內部民意反撲力道，也有機會迫使政策力道轉趨溫和。

林啟超指出，未來一至二周談判過程，「稅誰吞下來？貨退回去？」等各種紛擾，將持續影響後續股市表現；但不宜過度看空，「解鈴還須繫鈴人，川劇變臉戲碼可能隨時上演。」一旦關稅政策出現轉圜契機，金融市場也有望立即做出反應。

美國聯準會 金融海嘯 關稅

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