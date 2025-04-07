鬼頭刀銷美占近半 漁業署擬拓內外銷因應對等關稅

鬼頭刀去年銷美占總出口量近半，主產地新港區漁會指清明後開始捕撈，建議拓展內銷及其他市場因應。漁業署表示，已納入對策，並持續提升產品等級，以利拓銷其他海外市場。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，作為鬼頭刀主產地，台東新港區漁會總幹事陳俊銘接受中央社記者電訪時指出，目前關稅稅率、實施時間雖還未明朗，但希望政府開始準備拓展其他市場，包含內外銷都是，分散到多個市場。

農業部漁業署副署長陳建佑說，受美國對等關稅衝擊的鬼頭刀，漁業署統計民國113年出口2675公噸，美國占1308公噸（出口值約新台幣3億5540萬元），其次是出口越南915公噸。記者詢問，是否還有拓銷其他市場空間；陳建佑說，都會執行。

陳俊銘表示，鬼頭刀每年4月到6月捕撈，現在正要開始作業，屬於中型體型水產，為了輸銷美國，還推行漁業改進計畫（FIP），包含加工處理成魚片外銷美國，加工價每公斤250到300元，無刺、無腥味、肉嫩。

拓展內銷方面，陳俊銘指出，除了台東縣政府曾經協助導入學校午餐，目前全國漁會也都有銷售，希望漁業署加強宣導更多餐廳使用，鬼頭刀煎、煮、炸都很適合，產地當地甚至也吃鬼頭刀生魚片。

記者提問，內銷消費者習慣用台斤計價，鬼頭刀每台斤變成150到180元，消費者接受度如何。陳俊銘說，魚片好料理，近年國內消費者接受度提升中，且若能擴增內銷量，漁會已有一條龍作業設備，餐廳、通路採購後，可直接上架銷售，希望漁業署持續行銷。

陳建佑回應，為了支持產業，除了規劃金融補貼農業貸款利率，同時強化產業加值運作，內外銷市場行銷都已納入備案計畫中。鬼頭刀就是透過推動FIP，才能深入美國主流通路銷售，會再強化升級，因為產品力夠強，就可拓展不同的海外市場。

陳俊銘也說，為了符合美國市場的採購要求，當地市場有A、B級等區分，漁會持續精進產品水平中。