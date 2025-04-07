快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

因應美國加徵關稅變局 工總提六建言籲產業與政府合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會7日表示，針對美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，賴總統並於6日提出五項應變策略，面對全世界因應關稅課題，工總呼籲各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局。

工總已和所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，希望在此重要關鍵時刻，從產業鏈結工總十大產業的各個公會需求提出建議，並希望政府要系統性思考，避免引發輸入性通貨膨脹、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況，安定產業與民心。

工總同時建議各項支持與補助方案、除應力求快速、簡化與有效外，亦應放寬產業困申請門檻。為此，工總會提出六項建議如下：

1、 建議政府在補助措施之內容與申請程序與申請門檻上，務求簡化與便民，讓受影響廠商可以快速取得協助或補助，度過此次難關。

2、 建議政府盡快依產業別，例如：機械、工具機、電機電子、石化、手工具、紡織、車輛、科學園區公會等進行座談，針對各項政策與方案細部說明及了解產業意見，掌握進度與滾動式修正，並邀請產業界參與談判團隊所需之產業意見。

3、 經濟部及有關單位成立「對美採購團」，工總可以協助在產業界響應擴大對美採購，降低台美貿易逆差。

4、 升級轉型或布局多元市場非常重要，工總也呼籲各個產業仍應持續研發，在多元布局海外市場上，亦可積極努力研析因應。

5、 在人才培育方面，人才是企業的根本，各產業面對數位轉型與AI應用、淨零轉型等之培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充。

6、 值此艱困時刻，希望政府能夠透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動，勿抽銀根。

延伸閱讀

朝野共商國是因應美關稅衝擊 綠：不設前提一致對外

汎銓美國布局展韌性 避開關稅戰衝擊

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

籲掌握台灣僅有籌碼 趙少康：台積聯電都不能放行

相關新聞

蘭花外銷恐受美國關稅衝擊 業界9日辦座談因應

台南市政府成立「針對美國政府關稅緊急應變小組」，評估蘭花產業將受衝擊，業者認為，高關稅政策提高成本，將影響客戶購買意願，...

立委點名蔡英文領軍談判 前副閣揆施俊吉這樣說

美國總統川普祭出對等關稅，向台灣課徵32%關稅，談判如何進行成外界關注焦點。立委何欣純等人希望前總統蔡英文出面談判，行政...

鬼頭刀銷美占近半 漁業署擬拓內外銷因應對等關稅

鬼頭刀去年銷美占總出口量近半，主產地新港區漁會指清明後開始捕撈，建議拓展內銷及其他市場因應。漁業署表示，已納入對策，並持...

賴總統對美5方針有用？施俊吉：這1關鍵仍未解決

總統賴清德昨晚以五大策略回應美國「對等關稅」，是否切中要害？前行政院副院長施俊吉表示，已經涵蓋95%重點，不過仍有關鍵「...

美國對等關稅來襲 工總提六大建議

針對美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，總統賴清德並於昨日提出5項應變策略，面對全世界因應關...

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

川普對等關稅大刀砍向台灣，總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。行政院前副院長施俊吉表示，關稅從零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。