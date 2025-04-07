賴總統對美5方針有用？施俊吉：這1關鍵仍未解決

總統賴清德昨晚以五大策略回應美國「對等關稅」，是否切中要害？前行政院副院長施俊吉表示，已經涵蓋95%重點，不過仍有關鍵「匯率」問題未面對，去年9月至今台幣貶值5.3%，若台幣續貶將無法根本解決台灣貿易逆差問題。

施俊吉今天受邀至CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」分享對「對等關稅」的看法，他直言，行政院所提出的880億元並沒有帶來根本性的改革，真正具體的對策是總統賴清德的表態，展現了政府誠意面對問題並加以解決。賴總統昨天提出的五大策略已經涵蓋了95%的重點，正如邱吉爾所說的「永遠不要浪費一個危機」，如何有效降低美國不合理的關稅，例如藥品、汽車及不合理的貿易障礙等，只有在危機出現時才能進行有效的調整。

施俊吉指出，剩下的5%策略，台幣匯率已成為關鍵因素。去年，台幣整體貶值了3.6%，而今年至今又貶值了3.7%。去年貶值最嚴重的日幣，不過日幣主要是受到國際市場炒作的影響。然而，今年台幣的貶值幅度居全球第二，僅次於南韓，甚至超過人民幣，台幣貶值使得出口商品變得相對便宜，但同時也提高了進口油品、黃豆、小麥和玉米等成本，進一步推高國內物價。

施俊吉說，中央銀行過去對台幣升值持保守態度，阻升不阻貶，雖央行解釋，因外資賣超台股，才造成台股結匯美元需求的增加，使得台幣供應緊張，不過應為短期現象，然而，自去年9月以來，台幣已經貶值5.3%，並且去年底外銷業績驚人地復甦，這與台幣貶值有著密切的關聯。但儘管如此，台幣仍處於低價位，對於美國的貿易逆差問題，依然難以根本解決。

施俊吉表示，他支持央行不應過度干預市場。不過台幣與美元的匯率失衡問題已持續已久，全球市場普遍認為台幣已經被低估。根據所謂的「大麥克指數」顯示，今年1月台幣的低估幅度達到58.8%，為全球最高。台幣不應該維持在33比1美元的匯率水平，應接近15至16比1美元。

施俊吉指出，台幣市場規模可能較小，若央行不對匯率變動進行調節，這樣的情況可能會持續，導致台幣持續貶值。在這樣的匯率背景下，無論關稅是否降低為零，或者負值，都無法根本解決問題，匯率問題才是解決台灣貿易逆差的關鍵。