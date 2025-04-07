川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

川普對等關稅大刀砍向台灣，總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。行政院前副院長施俊吉表示，關稅從零談起是對的方針，不過美國除了想縮小貿易逆差還想藉此賺一手，需釐清原因再與美方談判。

施俊吉今天受邀至CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」分享對「對等關稅」的看法，他表示，關稅從零開始談是正確方向，不過美國除了想縮小貿易逆差，還想藉由關稅賺一筆錢，替美國創造關稅收入，一年恐達7、8千億美元，過去美國商務部部長認為關稅政策只要實施十年，再加上其他稅率至少可為美國帶來6兆美元，1.2兆的貿易赤字換算出的數字，因此若希望美國降稅，是在與美國政府的稅收談判進行，稅率不可能完全取消，目標放在20%、15%較為合理。

施俊吉表示，目前有三大方法，首先，增加對美商品進口；再來是減少貿易逆差方法，減少對美出口，如何減少，如總統賴清德提出的第五項策略，解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

施俊吉說，許多商品在台灣洗產地，這種洗產地很可能是台商在中國設廠，再從台灣出口，應確實執行原產地規定，來減少對美出口；最後是分散台灣出口，不以美國市場為唯一，現在出口粗略估算，美國占23%，將近四分之一，如同過去對中國高度依賴，只是近年逐漸轉移，不過現在依舊是將雞蛋放在同一個籃子。