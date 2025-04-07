快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

聽新聞
0:00 / 0:00

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
川普對等關稅大刀砍向台灣，對此總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。前行政院副院長施俊吉表示，關稅從零談起是對的方針，不過美國除了想縮小貿易逆差還想藉此賺一手，需釐清原因再與美方談判。本報資料照片
川普對等關稅大刀砍向台灣，對此總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。前行政院副院長施俊吉表示，關稅從零談起是對的方針，不過美國除了想縮小貿易逆差還想藉此賺一手，需釐清原因再與美方談判。本報資料照片

川普對等關稅大刀砍向台灣，總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。行政院前副院長施俊吉表示，關稅從零談起是對的方針，不過美國除了想縮小貿易逆差還想藉此賺一手，需釐清原因再與美方談判。

施俊吉今天受邀至CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」分享對「對等關稅」的看法，他表示，關稅從零開始談是正確方向，不過美國除了想縮小貿易逆差，還想藉由關稅賺一筆錢，替美國創造關稅收入，一年恐達7、8千億美元，過去美國商務部部長認為關稅政策只要實施十年，再加上其他稅率至少可為美國帶來6兆美元，1.2兆的貿易赤字換算出的數字，因此若希望美國降稅，是在與美國政府的稅收談判進行，稅率不可能完全取消，目標放在20%、15%較為合理。

施俊吉表示，目前有三大方法，首先，增加對美商品進口；再來是減少貿易逆差方法，減少對美出口，如何減少，如總統賴清德提出的第五項策略，解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

施俊吉說，許多商品在台灣洗產地，這種洗產地很可能是台商在中國設廠，再從台灣出口，應確實執行原產地規定，來減少對美出口；最後是分散台灣出口，不以美國市場為唯一，現在出口粗略估算，美國占23%，將近四分之一，如同過去對中國高度依賴，只是近年逐漸轉移，不過現在依舊是將雞蛋放在同一個籃子。

施俊吉 美國商務部 關稅

延伸閱讀

【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

川普關稅恐衝擊高雄捷運、電動公車 議員要求全面盤點

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌，恐怖關稅還會持續多久

相關新聞

蘭花外銷恐受美國關稅衝擊 業界9日辦座談因應

台南市政府成立「針對美國政府關稅緊急應變小組」，評估蘭花產業將受衝擊，業者認為，高關稅政策提高成本，將影響客戶購買意願，...

立委點名蔡英文領軍談判 前副閣揆施俊吉這樣說

美國總統川普祭出對等關稅，向台灣課徵32%關稅，談判如何進行成外界關注焦點。立委何欣純等人希望前總統蔡英文出面談判，行政...

鬼頭刀銷美占近半 漁業署擬拓內外銷因應對等關稅

鬼頭刀去年銷美占總出口量近半，主產地新港區漁會指清明後開始捕撈，建議拓展內銷及其他市場因應。漁業署表示，已納入對策，並持...

賴總統對美5方針有用？施俊吉：這1關鍵仍未解決

總統賴清德昨晚以五大策略回應美國「對等關稅」，是否切中要害？前行政院副院長施俊吉表示，已經涵蓋95%重點，不過仍有關鍵「...

美國對等關稅來襲 工總提六大建議

針對美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，總統賴清德並於昨日提出5項應變策略，面對全世界因應關...

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

川普對等關稅大刀砍向台灣，總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。行政院前副院長施俊吉表示，關稅從零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。