快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

台東漁民憂鬼頭刀銷美無競爭力 漁會籲勿恐慌

中央社／ 台東縣7日電

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響，漁民擔憂賣不到好價錢，希望政府能伸援；漁會籲漁民勿恐慌，已跟漁業署密切聯繫，研擬配套方案及銷售管道。

根據農業部盤點，這次對等關稅施行後，包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛、鬼頭刀及鱸魚等受衝擊較顯著。農業部指出，鬼頭刀競爭對手秘魯及厄瓜多等，關稅都較台灣低，有可能藉此時機取代台灣農產品在美國的市場。

許姓漁民說，近來鬼頭刀賣價不好，現在關稅增加那麼多，叫漁民如何生活？希望政府能幫幫忙。他說，捕魚成本高，魚餌很貴，以魷魚、虱目魚等當餌，出海一趟光魚餌花費約新台幣6、7萬元，「捕回魚獲能賣到10多萬元就要偷笑了」。

台東新港區漁會總幹事陳俊銘今天告訴中央社記者，鬼頭刀銷美所面臨的關稅問題，現在還不是那麼明朗，希望漁民不要恐慌，漁會已跟漁業署密切聯繫，研擬出配套方案；如果魚價下滑，將爭取其他管道，包括國內市場或其他國家銷售管道來因應。

台東縣政府農業處資料顯示，正常情況下台灣每年鬼頭刀漁獲量在7500公噸至1萬2000公噸間；台東成功鎮新港漁港每年平均產量逾2000公噸，占全台近1/3產量，產值約新台幣2億元。

鬼頭刀過去9成銷往美國，但民國108年起美國市場受到中南美洲競爭，價格下滑，2年前幾乎少有美國訂單，價錢幾乎崩盤，台東縣政府和縣議會發起學校營養午餐「班班有鬼頭刀」搶救囤貨壓力。

陳俊銘日前表示，去年取得「漁業改進計畫」（Fishery Improvement Project，FIP）認證後，又重返美國市場，去年拍賣量約8000萬元，美國市場開始回溫。現在又面臨關稅問題是一定會受影響，但漁民不用恐慌，政府會有因應措施。

延伸閱讀

【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

美關稅衝擊 人民日報：中國短期經濟下行壓力加大

關稅戰開打 國民黨籲政府主動出擊、加速爭取CPTPP

相關新聞

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

川普對等關稅大刀砍向台灣，總統賴清德昨晚宣布將與美國從零關稅開始談起，並祭出五大策略。行政院前副院長施俊吉表示，關稅從零...

美股連續血洗使金價變臉 短線一度失守3千美元大關 投資人該搶進嗎

國際金價在上周來到每盎司3166.2美元的史上高點之後，卻又因為美國總統川普的對等關稅風暴重創美股，國際金價在上周五來到...

面對關稅挑戰！楊柱祥：重新檢討產業政策的好時機

TDUA副理事長暨群創光電（3481）總經理楊柱祥7日表示，面對美國對等關稅的大挑戰，也是政府重新檢討產業政策的好時機。

美商沛鉑傳銷事業報備後未遵守傳銷法規 公平會開罰50萬

公平會委員會議日前決議，美商沛鉑股份有限公司台灣分公司（原名美商富淳國際）變更事業名稱，未於法定期限15日內報備；未依規...

經濟學者費爾文薩爾訪台 建構非洲新想像

以著作「非洲烏托邦」為非洲國家鋪築積極願景的塞內加爾作家費爾文薩爾（Felwine Sarr），日前首度訪台。他認為文化...

美秀關稅大刀 侯友宜下午舉行產業諮詢委員會

面對美國川普關稅大刀，北北基桃四市長本周三將召開會議，新北市長侯友宜表示，下午將會產業諮詢委員會討論與企業交流，「不一樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。