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美股連續血洗使金價變臉 短線一度失守3千美元大關 投資人該搶進嗎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
黃金是主要的避險工具，現在卻發生反常現象，因為川普風暴重創股匯引發投資人的流動性問題，逼使投資人須賣掉手中黃金來解決流動性問題。（路透）
黃金是主要的避險工具，現在卻發生反常現象，因為川普風暴重創股匯引發投資人的流動性問題，逼使投資人須賣掉手中黃金來解決流動性問題。（路透）

國際金價在上周來到每盎司3166.2美元的史上高點之後，卻又因為美國總統川普的對等關稅風暴重創美股，國際金價在上周五來到近一周來的新低點，跌至每盎司3036美元，今日亞洲盤更一度摜破3千美元關卡。專家建議，雖然黃金是主要的避險工具，現在卻發生反常現象，因為川普風暴重創股匯引發投資人的流動性問題，逼使投資人須賣掉手中黃金來解決流動性問題。

因此，也使得金價原本在上周一度因為川普的對等關稅政策刺激避險需求，使金價大漲來到歷史新高，但連續二日美股大跌之後，金價急轉直下，已回吐漲幅觸及一周來的低點。

若以台銀的黃金存摺牌價來看，也從3月底的最高每公克新台幣3351元，今日跌到3243元。

法人分析，對等關稅引發全球市場劇烈波動，黃金因市場流動性下滑而下跌，是反常的現象，因為通常美元指數走低、美債殖利率下跌時，金價理應上漲，但市場避險情緒超過極限時，反而會有更大的股匯流動性不足壓力，因此蓋過黃金避險的特質，反而使投資人必須賣黃金籌措資金維持流動性，因而使金價回落。

法人分析，原本在4月初，受到川普即將宣布對所有貿易夥伴實施對等關稅，市場對全球貿易戰升級與經濟前景惡化的憂慮升溫，避險情緒推動黃金的投資需求轉強，推升金價創新高。彭博統計，2025年以來黃金ETF（指數型股票基金）持倉已成長超過6%，創2023年9月以來新高，此外中國內部資金透過ETF流入黃金市場，市場更預期中國保險業若將黃金納入資產配置，成為央行以外另一大黃金買盤。此外，技術面方面黃金價格先前也已穩站上3000美元整數關卡，上升趨勢明確，並遠離所有短中長期均線支撐區，但經過美股連續遭血洗之後，金價原本的一片榮景瞬間豬羊變色，未來金價行情恐會被股匯風暴牽著走。

川普 金價

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