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美商沛鉑傳銷事業報備後未遵守傳銷法規 公平會開罰50萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議日前決議，美商沛鉑股份有限公司台灣分公司（原名美商富淳國際）變更事業名稱，未於法定期限15日內報備；未依規定與傳銷商締結書面參加契約；未依法定期限辦理傳銷商解除或終止契約之退出退貨等，違反多層次傳銷管理法規定，總計處新台幣50萬元罰鍰。

公平會表示，富淳台灣分公司於110年1月間完成報備，明知台灣有所屬傳銷商上百位，卻讓傳銷商持續加入美國總公司亞太地區，未於報備後加入至台灣分公司，依行為時法令與傳銷商締結書面參加契約，違反傳銷法第13條規定。另該公司於受理傳銷商退出退貨，超過傳銷商契約終止後30日內之辦理時間或以多位傳銷商涉及盜用其他傳銷商之獎金為由，未依法定期限辦理傳銷商終止契約之退出退貨，違反傳銷法第21條第2項規定。又其於113年2月1日更名為沛鉑台灣分公司，卻遲於113年5月9日才向公平會變更報備，未依法於事業名稱變更生效後15日內向該會報備，違反傳銷法第7條第1項規定。

公平會另就劉君109年間於該公司向本會報備前，即在我國其美國總公司之傳銷制度運作並協助民眾成為傳銷商等，屬引進或實施境外多層次傳銷計畫或組織之行為，認定違反傳銷法第6條第1項規定，並去函警示。

公平會提醒，多層次傳銷事業受理傳銷商退出退貨應留意辦理期限；如果有法定應報備事項，應於實施前向公平會報備，並遵守傳銷法相關規定。

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