台股摔逾2,000點寫史上盤中最大跌點 法人點名這類 ETF 是避風港

美國總統川普關稅組合拳引爆市場恐慌情緒飆升，台股重挫逾2,000點，改寫歷年來盤中最大跌點紀錄。不過，盤面上，ETF仍有亮點，法人點名短天期債ETF優勢浮現，具有高信評、高流動性、短天期、低風險、稅率優勢、又具收益，成為資金短期停泊的避風港。

盤面上，永豐1-3美公債（00856B）、富邦美債1-3（00694B）、元大美債1-3（00719B）市價都逆勢上揚；國泰US短期公債（00865B）、中信美國公債0-1（00864B）、群益0-1年美債（00859B）也紛紛表現抗跌。惟須留意國泰US短期公債溢價超過5%。

近期短債表現強勢，國泰US短期公債經理人鍾郁婕表示，因該ETF屬於美元曝險標的，與匯率關聯高，除了收息的影響外，也可歸因於匯率波動，近期新台幣連日出現貶值，變相代表美元上漲。美國目前不確定性較大，投資人對川普的各項政策動向也要多加觀察，此時短天期債優勢浮現，具備高信評，安全度高，且是全球流動性最佳等優勢，成為資產配置必備工具。

中國信託投信指出，近年由於殖利率曲線平坦化，長債與短債殖利率差異相對小，有利短債表現，且由於波動率相對低，近一年短債報酬率相對長天期公債更加出色。投資人可考慮如中信美國公債0-1這類短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。短期內市場雖因經濟下行風險升高而波動加劇，建議配置比例約30%；若後續不確定因素消除可降至20%。