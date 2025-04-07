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關稅戰2.0正式來襲 衝擊經濟與原油需求

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普對等關稅不僅衝擊全球金融市場，也加深市場對經濟衰退疑慮，街口投信分析，國際油價上周收在2021年8月以來最低水準，單周下跌達11%，也是2023年以來最大單周跌幅；4月2日美國總統川普宣布關稅政策，引發隨後兩日國際股市和原物料暴跌。

除了關稅造成用油需求衰退預期以外，上周四OPEC+聲明在5月將石油增加產量從13.5萬桶／日提高到41.1萬桶／日，市場解讀在關稅造成國際貿易衰退情況下，OPEC增產不足以支撐油價而造成續跌。中國大陸提高對美國商品的關稅報復以及稀土出口管制，川普表示中國大陸採取錯誤行動，聲稱不會改變政策。投資人預期貿易戰升級而對經濟展望悲觀，股市與原物料劇烈下跌。

聯準會主席鮑爾近期表示川普政府的新關稅「超出預期」，其影響可能包括通膨上升和經濟成長放緩，並指出未來將面對一系列艱難的決定。摩根大通上周報告預估年底前全球經濟衰退的可能性從40%提高為60%；高盛最新報告將布蘭特原油和WTI原油2025年12月的目標價分別大幅下調5美元，至每桶66美元和62美元。

街口投信認為全球供給方面，墨西哥、俄羅斯、委內瑞拉和加拿大的石油供應，可能因關稅與制裁而帶動市場機制調節，恐產生短中期的供應缺口，但經濟貿易需求下降的風險，有可能超過原油供應短缺帶來的支撐效果。

川普 關稅

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